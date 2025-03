La Junta exige a Montero que venga "con las chequeras" los fines de semana a Andalucía: "No vale el dinero del Monopoly"

La condonación de parte de la deuda rechazada por las comunidades del PP al Gobierno de España sigue derramando tinta. Este mismo lunes durante un acto en Málaga, la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, regresó al 'cuerpo a cuerpo' dialéctico con la ministra María Jesús Montero y le exigió que venga "con las chequeras" a Andalucía los fines de semana, cuando se prodiga ahora aún más por su condición de nueva secretaria general del PSOE andaluz. "La condonación de deuda no es la solución para Andalucía, Andalucía necesita que nos den los 1.522 millones que nos quitan cada año, le pido a la señora Montero que la próxima vez que venga a Andalucía, cuando viene los fines de semana, que traiga las chequeras y que el dinero de papel para jugar al Monoply se lo lleve a otros sitios; a nosotros lo que nos vale son los euros con los que se pueden pagar hospitales, con los que se pueden pagar y contratar más médicos, más asistentes para nuestros mayores, más profesores y más carreteras", afirmó Carolina España.

A juicio de la también portavoz del Gobierno andaluz, "con todo lo que ha ocurrido esta semana con el tema de la condonación ha quedado claro, absolutamente claro, que María Jesús Montero no es la solución para Andalucía". "No viene ni un solo euro para nuestra tierra, para nuestros mayores, para nuestra política social, para nuestra dependencia, para nuestra sanidad, para nuestra educación...; con la misma prisa que ha presentado una propuesta de condonación, tiene que presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación para toda España", añadió la también portavoz del Gobierno andaluz.

"La tienen calada"

Carolina España no pasó por alto, en ningún momento, la condición de nueva líder del PSOE andaluz y futurible candidata a la presidencia de la Junta adquirida por la ministra e insistió en que "los andaluces tienen ya calada a la señora Montero".

"Cada vez que hay un nuevo privilegio, una nueva cesión al independentismo, eso es un ataque a Andalucía, es un agravio a Andalucía y, por lo tanto, los andaluces lo tienen bastante claro y saben que la señora Montero tiene más respeto hacia Carles Puigdemont y hacia Oriol Junqueras que hacia al propio presidente de la Junta de Andalucía", recalcó la portavoz del Gobierno andaluz.

Reunión bilateral

Al ser preguntada por los periodistas por la posibilidad de que la Junta acuda a una reunión bilateral con el Gobierno central sobre la condonación de la deuda, la consejera prefirió no pronunciarse en una dirección u otra: "Cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente; y, en cualquier caso, pido la misma prisa, la misma celeridad, la misma urgencia que ha tenido para contentar a los independentistas para seguir un día más en La Moncloa, esa misma prisa por presentar una propuesta de condonación que no resuelve el problema de Andalucía porque no nos llega ni un solo euro, se la pedimos para presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación y que venga con las chequeras para darnos los 1.522 millones que nos quitan cada año a los andaluces", manifestó Carolina España durante las declaraciones realizadas en el transcurso de su visita al Asilo de los Ángeles de la capital malagueña.

Asilo de los Ángeles

Este lunes por la mañana, Carolina España visitó el Hogar Nuestra Señora de Los Ángeles, que ofrece atención residencial y sanitaria a casi medio centenar de ancianos y cuenta con más de una treintena de empleados. Y lo hizo acompañada por el presidente de su patronato, Luis Plaza; el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez; y el CEO de Unicaja Banco, Isidro Rubiales.

Allí, en el centro conocido en Málaga como Asilo de los Ángeles, la consejera destacó "la intervención de la Junta y la solución alcanzada para el Hogar Nuestra Señora de los Ángeles, gracias al esfuerzo de Unicaja Banco y Fundación Unicaja". "Con ello, este histórico centro, que se encuentra en una delicada situación económica, podrá continuar su actividad de atención a mayores que tienen un alto grado de dependencia y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, entre otras", manifestó Carolina España en un centro que es referente en el cuidado de las personas mayores en la provincia de Málaga.

“Había muchísima presión sobre este centro para que cerrara, para que se fuera a otro sitio. Hemos peleado entre todos por lograr lo que hoy es una realidad: salvar el Asilo de los Ángeles. Y lo hemos conseguido, gracias también a la sociedad civil, a los amigos del Asilo, que han hecho una labor fantástica. Esto ha sido un trabajo de equipo. Un trabajo de personas unidas, para salvar una buena obra, una buena acción. Por ello, nosotros, como Junta de Andalucía, lo que hemos hecho ha sido poner en contacto a las personas que podían darle una solución”, agregó la consejera.

Asimismo, España recordó que "la Junta trabaja día a día para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos y tenemos claro que las políticas sociales y el apoyo a la dependencia son una prioridad".

"El Patronato Hogar Nuestra Señora de los Ángeles atiende a residentes con un alto grado de dependencia, procurando evitar la soledad y contribuir a mejorar la calidad de vida, dignidad y autoestima personal de los mayores, promoviendo un contacto estrecho con las familias. El futuro del Asilo de los Ángeles está garantizado, y eso es una gran noticia para Málaga y para toda Andalucía”, concluyó la consejera.