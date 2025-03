El sorteo del Día del Padre de la ONCE deja 880.000 euros en premios en las provincias de Granada, Almería y Málaga

El sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE, celebrado este pasado miércolees, ha repartido una parte en Andalucía, con 880.000 euros en premios entre las provincias de Granada, Almería y Málaga, la mayor parte de ellos vendidos entre la localidad almeriense de Níjar y la granadina de Albolote. En Níjar, Manuela Merlos ha repartido otros 400.000 euros entre sus vecinos. Es vendedora de la ONCE desde 2018 y vende a primera hora del día a la entrada del Restaurante 21 en el kilómetro 21 de la carretera de Retamar a Níjar.

"Estoy muy emocionada, sobre todo porque aquí vengo a las 6,00 de la mañana y son gente trabajadora. Y eso me da más alegría todavía", dice temprano deseosa de compartir su alegría con sus clientes. El resto de la jornada lo pasa vendiendo por el centro de la localidad almeriense, tal como ha informado la ONCE en una nota de prensa. Manuela es una vendedora muy conocida en la localidad porque suele llevar un pito para anunciar los números que le quedan. "La gente está acostumbrada a mis silbatos y a mi música, que también me pongo música", reconoce orgullosa, y asegura que había soñado con dar el Extra del Padre. "Como mínimo, sabía que iba a dar 400.000 euros. Estoy de suerte", concluye.

En Albolote, la librería 'Prensa y Regalos Miguel' que regenta Miguel Ángel Ramírez vendió los diez cupones agraciados con 40.000 euros en su establecimiento, ubicado en la plaza Padre Manjón en el centro del municipio granadino. "¡Madre de Dios! --reaccionaba este jueves nada más saber que había dado la suerte a sus clientes--. La ilusión de dar un premio grande la tenemos, siempre uno quiere dar cuanto más mejor, siempre quieres dar el premio gordo, pero está muy bien repartido, 400.000 euros para la gente del pueblo está bien", afirma encantado.

Premios en Antequera

También en Fuente Vaqueros el vendedor de la ONCE Daniel Fernández, y en Antequera (Málaga) José Martínez vendieron respectivamente sendos cupones premiados con 40.000 euros cada uno, en ambos casos el premio fue a través del TPV por el que el cliente elige el número que desea jugar. Así que, en total, el Extra del Día del Padre de la ONCE ha repartido 880.000 euros entre las provincias de Granada, Almería y Málaga.

El sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número tenían un premio de 40.000 euros. Y para mañana viernes, 21 de marzo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 98 millones de euros.