Moreno y Ayuso estrechan lazos ante el talento andaluz en Madrid: "Somos los grandes motores empresariales de España"

En los Teatros del Canal, en Chamberí, el acento madrileño se mezcla con el andaluz. Ha pasado más de un mes desde el Día de Andalucía, pero la Junta sigue celebrando la Blanca y Verde, esta vez, con la entrega de los Premios Talento Andaluz, la “fiesta de Andalucía” en la capital española. El conocido teatro madrileño ha servido de decorado para reconocer el talento de los andaluces que viven más allá de Despeñaperros y para que los líderes de ambas comunidades autónomas estrechen lazos.

Al más puro estilo 28-F, el presidente Juan Manuel Moreno ha reunido a cantantes, políticos y empresarios en este teatro madrileño para sacar pecho de Andalucía. Con la presentadora de Telecinco, Isabel Jiménez, almeriense, y con Chico Pérez para abrir la gala, el presidente de la Junta se ha rodeado de profesionales andaluces que viven a 400 kilómetros de la comunidad autónoma para demostrar el talento que hay en el sur y que, en parte, se ha desarrollado en la capital.

Las más buscadas, por la prensa y los asistentes, han sido sin duda Lola Índigo e Isabel Díaz Ayuso. Esta última ha llegado a ensombrecer a Moreno a su llegada, cuando la han recibido tirándole besos y al grito de “guapa”. Un público que se ha puesto en pie para aplaudir a ambos dirigentes populares, que se han rodeado de numerosos representantes de su partido.

Los "lazos indestructibles" de ambas comunidades

Moreno ha destacado los "lazos indestructibles" entre Andalucía y Madrid y ha señalado que "seis de cada diez personas que han salido de las listas del paro lo han hecho en Andalucía y Madrid". En 2024, según el CIS, "ocho de cada diez empresas creadas en España se han creado en Andalucía", ha explicado el presidente andaluz, que ha apuntado que en el Sur se imitan "muchas de las políticas que hace Madrid".

La presidenta madrileña ha sido la primera en tomar la palabra y ha realizado un alegato a favor de las tradiciones y la unión entre ambas comunidades autónomas. De verde, en un claro guiño a Andalucía, la dirigente popular ha aplaudido los logros económicos de la Junta que dirige Moreno y ha definido a Madrid y Andalucía como los “grandes motores empresariales de España” en parte, según Ayuso, gracias a que ambas tienen “los impuestos más bajos” del país. “Somos regiones abiertas, solidarias y modernas” ha insistido la popular para subrayar que ambos territorios guardan respeto a “la Constitución y las instituciones”.

Si no hubiera nacido en Andalucía, no hubiera sido artista Lola Índigo — Cantante y bailarina

Los premiados, andaluces que no viven ya en la comunidad autónoma han puesto en valor sus raíces y cómo esto les ha inspirado. “Si no hubiera nacido en Andalucía, no hubiera sido artista", ha asegurado Lola Índigo al recibir el reconocimiento. Como ella, todos los premiados han reconocido que ser andaluz han marcado su vida y, en especial, su carrera profesional porque, como ha dicho Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, “el talento, el esfuerzo y el trabajo son muy andaluces”.

Andalucía, "punto de impulso"

La derrota del Sevilla de este domingo no le ha quitado la sonrisa a Javier Labandón, El Arrebato, que, aunque ha evitado cantar en el photocall ha puesto voz al Himno de Andalucía y se ha acordado de aquel niño que "tenía sueños más pequeñitos" que este. Más sonriente aún estaba el bético e hijo predilecto de Andalucía, José Mercé, presente en el acto. “Hoy no es día para hablar de fútbol”, ha bromeado Roberto Leal, un andaluz que presenta "el programa de las letras" y que no ha podido no hablar de sus abuelas, "que no sabían leer ni escribir, pero hablaban mejor que cualquier catedrático de la lengua española".

"Nuestra tierra no es un punto de paso, es un punto de impulso, desde el Sur y para el mundo", ha reconocido Raúl Berdones, presidente ejecutivo de la productora Secuoya, que ha admitido que "Madrid ha demostrado ser un lugar estratégico". A Madrid también llegó María del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja española, que ha subrayado "Andalucía es un espacio humano" y que la comunidad tiene "tiene muchos valores que inspiran", como la capacidad de "ser red y ser emocional con los otros".

No solo ha habido nombres conocidos sobre el escenario. En los Teatros del Canal han sonado también las voces y los niños de la Fundación Alalá, formada por niños del Polígono Sur. A todos se les han ido los pies y las palmas cuando sus compañeros actúan y el público ha sido incapaz de contenerse y les ha seguido el compás. Entre palmas y con el público en pie, los niños han salido del escenario con unas sonrisas de oreja a oreja.