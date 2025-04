Bendodo denuncia como "cacicada" retirar la ayuda al transporte a los jóvenes en Andalucía

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este sábado una "cacicada" más del "sanchismo" con la retirada de las ayudas destinadas a la gratuidad de transporte público a los menores de 14 años de Andalucía.

Bendodo, que ha participado en Málaga en un acto con jóvenes de su partido, ha criticado que "el ministro Óscar Puente, con el visto bueno de la vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de forma autoritaria haya quitado las ayudas al transporte público a los jóvenes andaluces".

Ha afirmado que lo han hecho porque son "sectarios", porque "o se dice lo que ellos quieren o te quitan las ayudas como si fuera dinero de ellos", y ha pedido que Montero llame al orden urgentemente al ministro.

Cajero automático

El dirigente popular ha mantenido que esto ocurre en Andalucía porque aquí no gobierna y "donde no gobierna, castiga. Andalucía la quiere para recaudar, no la quiere para invertir". Además, ha asegurado que tiene a esta comunidad como cajero automático, para sacarle dinero, porque "aquí van las cosas bien y nos fríen a impuestos y las inversiones van a otros territorios de España".

Ha calificado a Puente de "chulo" y se ha preguntado si tendría tanta "chulería" en quitarle las ayudas de transporte a otros territorios que sostienen a Sánchez, "a ver si es tan valiente", ha insistido.