Salud confirma cinco nuevos casos de sarampión, dos en Málaga

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha confirmado cinco nuevos casos de sarampión desde el último informe, emitido el pasado jueves 8 de mayo, con lo que ya se han registrado 77 casos en total en Andalucía desde el 1 de enero. Según informa en un comunicado, los cinco nuevos casos confirmados se han registrado uno en Nerja (Málaga), una persona de 36 años de origen marroquí relacionado con el brote ya declarado hace dos semanas en Vélez-Málaga; un caso en una niña de ocho años de origen marroquí asociada al brote de Torrox; dos casos en Vera (Almería) de dos adultos de 35 y 47 años de origen marroquí sin relación conocida con los casos del brote anterior, y un caso en Granada de origen español de fuente desconocida.

En 2025 se han declarado hasta hoy 12 brotes en total de los que seis siguen activos y otros seis ya han sido declarados cerrados. En El Ejido (Almería), se declaró el 14 de abril un brote familiar con dos casos confirmados de trabajadores marroquíes que comparten domicilio y el nuevo declarado en Vera (Almería) con dos casos confirmados, uno de ellos procedente de Marruecos y un amigo.

Málaga cuenta con un brote familiar de cinco casos, cuatro casos confirmados en una misma familia y un caso de contacto hospitalario de uno de los casos anteriores, con vínculo epidemiológico de un contacto anterior; además del brote de Vélez-Málaga importado de Marruecos con dos casos confirmados, declarado en el ámbito sanitario, concretamente en el Hospital La Axarquía de Málaga, con dos casos probables, pendientes de confirmación, de profesionales sanitarios que atendieron el caso importado en urgencias del hospital; así como un brote familiar de dos casos confirmados y uno pendiente de confirmación en tres hermanas de origen marroquí, de fuente desconocida, en Torrox.

En la provincia de Huelva, está activo actualmente un solo brote familiar importado de Marruecos en Lucena del Puerto, con cuatro casos en total en una familia de origen marroquí. De los seis brotes que ya están cerrados, dos se localizaban en Huelva, que sumaban seis afectados, y cuatro en Málaga, con 19 afectados en total.

Hasta ahora, el 26% de los casos han sido casos importados: 17 proceden de Marruecos (17), uno de Bélgica y otro de Dinamarca. De los casos no importados, 14 son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (siete casos en Málaga capital, dos de Marbella, uno de Álora, uno de Calañas, uno de Huelva, uno de Palos de la Frontera y uno de Sevilla).

Ocho casos son menores de 1 año, todos vinculados al brote declarado en una guardería de Fuengirola que ya ha sido cerrado, el 32% han sido menores de 15 años y el 68% adultos (rango 15 y 70 años). Solo dos casos (3%) tenía antecedente de vacunación de una dosis documentada, el resto de los casos no estaban vacunados o no se pudo conocer su situación vacunal (entre ellos menores cuyos países de origen son Marruecos y Rusia). El 32% de los casos ha precisado ingreso hospitalario.

En Almería se han registrado once casos (uno en Adra, tres en El Ejido, uno en Níjar, uno en Roquetas de Mar y cinco en Vera), en Granada capital cuatro; en Huelva, 16 casos (uno en Calañas, dos en Gibraleón, uno en Huelva capital, cuatro en Lucena del Puerto, dos en Moguer, tres en Palos de la Frontera, uno en San Bartolomé de la Torre y dos en San Juan del Puerto); en Málaga 45 casos (uno en Álora, uno en Casabermeja, nueve en Fuengirola, 18 en Málaga capital, dos en Marbella, siete en Mijas, uno en Ojén, uno en Rincón de la Victoria, uno en Torremolinos y tres en Torrox) y en Sevilla se ha registrado un caso en la capital.

Aumento de casos

En las últimas semanas, la Junta señala que la incidencia de casos confirmados ha roto la tendencia descendente con un aumento en el número de casos. Desde la semana 10 (del 3 al 9 de marzo) los casos se han producido en adultos (fundamentalmente entre 26 y 47 años), solo hay dos casos en niñas de 8 y 11 años de origen marroquí. La mayoría de los casos son importados de Marruecos, están relacionados con caso importado o asociados a brote.

Los casos aislados de fuente desconocida habían disminuido mucho, dos casos entre las semanas 12 y 16, pero desde la semana 17 se han presentado seis casos (uno en Málaga, uno en Torremolinos, tres en Vera y un caso en Granada). Los brotes activos en este momento son fundamentalmente brotes familiares en adultos con un pequeño número de casos y pocas generaciones de casos.

Salud y Consumo recuerda que el sarampión es una infección que se transmite fácilmente, puede cursar grave y puede afectar tanto a niños como a adultos no vacunados. Por este motivo, recomienda la vacunación de los menores en las pautas establecidas y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse.