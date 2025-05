La Junta exige al Gobierno que declare "profesión de riesgo" a los agentes que luchan contra el narcotráfico

La Junta de Andalucía acordará en Consejo de Gobierno exigir al Ejecutivo central que declare como "profesión de riesgo" a los policías y los agentes que luchan en la costa contra el narcotráfico. Además, demandarán también que las agresiones contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean considerados como un eurodelito para poder darles una "mayor protección".

El Gobierno andaluz se ha plantado ante la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez con respecto al narcotráfico en la costa gaditana. "Lo peor es que más de un año después de los hechos de Barbarte nada ha cambiado", ha asegurado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que en #elCorreopregunta, un evento patrocinado por Cox, Telefónica y en colaboración con la Fundación Cajasol, ha lamentado que el Ejecutivo central "no se ha tomado en serio" lo que ocurrió en Barbate en febrero de 2024. Así, ha advertido que "lo que ocurrió en Barbate puede ocurrir cualquier día".

Estas declaraciones, que se sumaban a las que ya ha hecho el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, coinciden con una misión de eurodiputados que recorrerán estos días Barbate, Algeciras y Sevilla. Los políticos de Bruselas llegan a la costa gaditana para "evaluar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad que operan allí", aunque no tendrán ningún encuentro con los agentes que trabajan en la zona.

Los narcos usan "armamento de guerrilla"

"La zódiac donde fallecieron la han escondido porque vienen los eurodiputados", ha explicado el número dos del Gobierno andaluz y ha exigido que se las muestren. Frente a esta embarcación en la que los dos guardias civiles fueron asesinados, el dirigente popular ha recordado que el narco "actúa como la guerrilla, usa armamento de guerra y medios que están a años luz de los que tienen nuestros cuerpos de seguridad".

"No podemos conformarnos con que el Estado Derecho esté en entredicho en nuestras costas", ha sentenciado el dirigente del PP que ha resaltado que "esto se basa en la falta de medios y en la inseguridad en la actuación de nuestros profesionales". Para Sanz, uno de los principales problemas es la "inseguridad" que sufren los agentes, por lo que ha defendido que "el narco no se repele solo yendo detrás, se le repele actuando".

Como ya ocurre con otras profesiones, el consejero ha subrayado la importancia de considerar "profesión de riesgo" las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que luchan contra el narco en el Campo de Gibraltar para poder pedir "mayor protección en su actuación". "Para un guardia civil, sacar su arma reglamentaria es un riesgo absoluto", ha señalado el consejero para argumentar que, si disparan, entran "en procesos judiciales durante años y la vida se te acabó personal y profesionalmente".

Sanz ha pedido no solo medidas contra el propio narcotráfico, sino que también ve necesario un estudio económico del Campo de Gibraltar. "Esto no es una cuestión solo de medios es de dar seguridad jurídica", ha insistido para defender que "el debate no son tres lanchas, es la desprotección de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad" y que hay que "investigar el origen".