Andalucía se revuelve contra "las zancadillas" del Gobierno: "Cada día que pasa se nos debe más dinero"

La tensión que reina en la relaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España ha saltado una vez más a la vista con el inicio de una nueva semana. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se revolvió contra "las zancadillas" del Ejecutivo nacional al autonómico y criticó que le adeude 1.540 millones de euros a Andalucía "por la no actualización de las entregas a cuenta". "Cada día que pasa se nos debe más dinero a Andalucía; con Pedro Sánchez y María Jesús Montero, siempre ganan los mismos", aseguró la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Carolina España expuso que "a fecha 31 de mayo, la falta de actualización de las entregas a cuenta debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) está provocando un incremento de la deuda con la comunidad, y son ya 1.540 millones de euros lo que el Gobierno de España, lo que el Ministerio de Hacienda, lo que la señora Montero, debe a Andalucía".

"Desde el Gobierno andaluz seguimos trabajando para crecer económicamente, para crear empleo en el sentido de mejorar la vida de los andaluces, pero siempre nos encontramos con alguna zancadilla por parte de otras administraciones, en este caso por parte del Gobierno de España", reiteró.

Carolina España, durante su visita a una empresa del parque Málaga TechPark. / L. O.

Infrafinanciación

Durante su visita en el parque tecnológico Málaga TechPark a las instalaciones de la empresa EY GDS Spain, la consejera no perdió de vista que, además, "Andalucía sufre una infrafinanciación de 1.522 millones de euros anuales" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "Es un auténtico desastre lo que está ocurriendo con un gobierno que no atiende las necesidades de los ciudadanos; Andalucía está creciendo por encima de las medias, estamos creando más empleo que nunca y lo hacemos a pulmón, lo hacemos con una mano atada a la espalda", resaltó.

Y, con la intención de reforzar sus argumentos, la portavoz de la Junta recordó que "en el primer cuatrimestre de este año, la recaudación de impuestos en España se ha incrementado en 10.000 millones de euros".

"Hay un exceso de recaudación de 10.000 millones de euros y no hay recursos para Andalucía, no hay recursos para crear un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación, no hay recursos para actualizar las entregas a cuenta", enfatizó.

"Dinero para el independentismo"

Fiel al discurso que tantas veces ha defendido, Carolina España criticó que "aunque no hay dinero para las necesidades de Andalucía, sí lo hay para las demandas del independentismo".

"Este lunes veíamos como la ponencia del Tribunal Constitucional era positiva a favor de la amnistía, vemos como una vez más están aprovechando desde el independentismo la debilidad del gobierno de Sánchez; con Sánchez y con Montero siempre ganan los mismos y siempre pierden los andaluces, es muy triste ver como todos los recursos siempre van para el mismo lado, siempre van para el independentismo", insistió.

A su juicio, "mientras Esquerra Republicana pretende conseguir el cupo catalán y Junts persigue la amnistía para Puigdemont, Andalucía no recibe los recursos necesarios". "En definitiva, vemos cómo sí hay recursos para el independentismo, pero no hay recursos para Andalucía", agregó la consejera portavoz.