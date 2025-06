Moreno 'vende' sus "logros" en sanidad, dependencia o vivienda y 'tapa' sus déficits por el “maltrato estatal”

A un año de las elecciones ya apenas hay margen para la autocrítica o para las propuestas en temas que han marcado la gestión de la legislatura como la sanidad, la dependencia, la vivienda o las infraestructuras. Es el momento de hacer balance y de ‘vender’ el resultado de las medidas que se han anunciado e implementado en los últimos años para revertir los problemas más que identificados en la comunidad autónoma. Eso hizo hizo el presidente andaluz, Juanma Moreno, en su último debate general de la comunidad en el que redefinió el concepto de la vía andaluza. Ya no se trata de un modelo político de diálogo, sin crispación y abierto al acuerdo con todas las administraciones como el de Doñana. Ahora, “es un proceso de transformación permanente y de estabilidad” que se consigue en Andalucía pese al “maltrato y los agravios del Gobierno central”.

Ya no hay margen para el diálogo y menos en un momento de máxima tensión política tras las últimas revelaciones sobre la investigación de la UCO en torno al secretario de Organización del PSOE andaluz, Santos Cerdán, al que se refirió el presidente al entrar y al salir de la Cámara autonómica: "Hay un incendio que rodea la Moncloa y las llamadas han saltado por encima del cortafuegos de Ábalos y alcanzasron al actual número 3 del PSOE". A continuación se refirió a Gaspar Zarrías (que también ha aparecido en informaciones vinculadas a Leire Díaz).

El modelo se aplica a todos los problemas diagnosticados de la comunidad autónoma. El primero, sin duda, la sanidad, que volvió a ser el tema al que más tiempo tuvo que dedicar el presidente andaluz. La realidad sanitaria está marcada por listas de espera elevadas, por la precariedad en la profesión por la falta de médicos o por el déficit de infraestructuras sanitarias en el territorio andaluz.

Durante los últimos años se han sucedido los anuncios para revertir esta situación. Y, según Juanma Moreno, están dando resultado. “Me comprometí a reducir las listas de espera y aunque siguen siendo más elevadas de lo que quisiéramos, estamos cumpliendo”. Llegó así a afirmar que la lista de espera quirúrgica se ha reducido a la mitad o que se ha reducido el tiempo medio en 38 días (está en más de cuatro meses). Incluso destacó que “el 99% de las solicitudes en Atención Primaria se resuelven en menos de tres días con un tiempo medio de respuesta de un día hábil”. El problema es que este balance únicamente refleja que en ese periodo de tiempo se recibe una llamada del centro de salud para dar una cita o para derivar a una atención telefónica. Pero no es el plazo en el que un andaluz es atendido por un profesional sanitario.

No hubo palabras, como era previsible, para las investigaciones que están abiertas en los juzgados (que sí centrarían los debates con los grupos de la oposición) o para la confrontación abierta con los sindicatos desde la manifestación del pasado 4 de abril. Pero sí para defender el Plan de Verano, la llegada de médicos MIR o las inversiones realizadas en nuevos hospitales, especialmente el de Málaga que se ha adelantado a otras provincias que también aguardaban este equipamiento como Cádiz.

“La sanidad funciona y mejora en Andalucía”, zanjó el presidente, quien no obstante dejó un resquicio para dar respuesta al malestar que existe en la ciudad. El sistema no llega dónde espera la ciudadanía porque “falta una financiación justa”. Y ahí entra el Gobierno de España, los célebres 1.500 millones de euros de infrafinanciación y la falta de respuesta a demandas como la ampliación de las plazas de formación para médicos. “No deterioren más injusticamente la imagen de nuestra sanidad pública y exijan al Gobierno de España los recursos que nos merecemos”, señaló dirigiéndose a la oposición entre aplausos de la bancada del PP.

La dependencia

El segundo problema de gestión está ya también más que diagnosticado: la dependencia. Andalucía sigue liderando las listas de espera y por eso ha asumido por completo la necesidad de una transformación “compleja pero necesaria”: “No nos tiembla el pulso para cambiar lo que no funciona y está claro que el anterior sistema no funcionaba y acumulaba tiempos de espera de más de tres años”.

El presidente defendió que las medidas adoptadas han permitido batir el récord de dependientes atendidos y subrayó el reciente acuerdo para incrementar en un 4,5% el precio/plaza para centros residenciales y de día para discapacidad y personas mayores y de un 3% en el caso de la ayuda a domicilio.

Y ahí de nuevo había margen para el denunciar “el agravio y el maltrato a Andalucía”. El sistema no puede mejorar más porque falta financiación: “No es fácil aumentar año a año los servicios con la actual infrafinanciación que sufre Andalucía. Hacemos un esfuerzo titánico pese a que la falta de presupuestos generales del Estado nos ha restado 400 millones. Exigimos el mismo acuerdo de cofinanciación al 50% que se ha firmado con el País Vasco”, completó el referencia al pacto suscrito entre el PSOE y el PNV que, de momento, no se aplica.

La vivienda

La vivienda se ha ido asentando como otro de los grandes desafíos de Andalucía. La subida de precios y la falta de oferta están marcando la realidad de muchas poblaciones y especialmente de la población más joven. Moreno cifró en 13.000 las VPO promovidas en este tiempo, sus ayudas fiscales o la nueva ley de vivienda que se encuentra en tramitación y que pretende facilitar que se construyan 20.000 viviendas. “Que se construya vivienda en todo el suelo disponible”, apuntó.

Pese a esto la realidad de la vivienda no mejora en Andalucía y para explicarlo el presidente volvió a apuntar directamente al Gobierno de España: “Las políticas intervencionistas del Gobierno de la nación en estos siete años, lejos de solucionarlo, ha agravado el problema creando inseguridad jurídica y disminuyendo la oferta de alquiler”.

Infraestructuras

El mismo modelo de discurso lo plantea el Gobierno andaluz en relación con las infraestucturas de transporte o contra la sequía. El presidente andaluz enumeró inversiones en metros o tranvías así como los “2.000 millones movilizados desde 2019 hasta 2025 en políticas de agua.

Y a continuación señaló al responsable de que sigan existiendo problemas: el Gobierno central. “Avanzamos con una mano atada a la espalda por el maltrato del gobierno de la nación. ¿Por qué recibimos cinco veces menos financiación para el transporte público urbano y metropolitano que Cataluña, Madrid, Valencia o Canarias?”, se preguntó en relación a la situación del transporte.

En términos similares valoró la evolución de las obras contra la sequía. “Quiero denunciar una vez más que el Gobierno de la nación tiene pendientes en Andalucía 118 obras declaradas de interés general del Estado”, señaló en el único tema en el que dejó un resquicio al acuerdo con el Ejecutivo central: la presa de Alcolea. Sólo el acuerdo que se está cerrando para que la Junta concluya la obra se salvó de la voladura de puentes entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Junta de Juanma Moreno.

Y, por supuesto, las infraestructuras de transporte energético que ya habían marcado un ámbito de confrontación durante los últimos años entre la Junta y el Gobierno que se acentuó desde el apagón: "Para garantizar la calidad y la seguridad del suministro y atender la demanda de los proyectos industriales necesitamos una inversión de al menos 544 millones de euros".