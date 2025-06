Así son los jóvenes en Andalucía: a favor del matrimonio igualitario y la eutanasia, en contra de la okupación y empatía con el migrante

Los jóvenes de Andalucía destacan, a nivel nacional y en comparación con otras comunidades autónomas, entre los que están mayoritariamente a favor del matrimonio igualitario y la eutanasia, están en contra de la okupación y entre los que tienen más empatía con las personas migrantes. Así se desprende del 'Informe Juventud en España 2024: entre la emergencia y la resiliencia', realizado por el Instituto de la Juventud (Injuve) del Gobierno de España.

Este trabajo, que se publica cada cuatro años y ha encuestado a 5.010 jóvenes españoles de entre 15 y 34 años, arroja bastante luz sobre la posición que adopta la juventud andaluza ante ciertos temas controvertidos. Por ejemplo, Andalucía y la Comunidad Valenciana, ambas con un 87%, destacan como las regiones españolas en las que más personas jóvenes apoyan mayoritariamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Eutanasia

Asimismo, Andalucía lidera en el conjunto del país, con un 81,4%, el apoyo de la población juvenil a la aplicación de la eutanasia y llega a sacarle 11 puntos de ventaja a Cataluña, que con un 70,4% ofrece el menor índice de respaldo a esta medida.

A su vez, Andalucía es la comunidad autónoma española en la que se aprecian los mayores niveles de oposición -con un 67,5% de sus jóvenes mostrándose en contra- a la ocupación de viviendas vacías. En cambio, tanto la juventud valenciana como la catalana son las que ven con mejores ojos un fenómeno como el de los okupas y uno de cada cuatro jóvenes están allí a favor de esta práctica.

Actitud ante la inmigración

En el apartado del informe que analiza las actitudes de la juventud española ante la inmigración, la juventud valenciana (86,4 %) y la andaluza (80,5 %) son las que están más dispuestas a aceptar que una persona inmigrante ocupe un lugar de poder en el ámbito laboral. Eso sí, tales porcentajes contrastan con las opiniones de la juventud madrileña (77,1 %) y la catalana (65,75%), que no ofrecen un respaldo tan mayoritario a esta posibilidad.

Andalucía también está por encima de la media nacional -que es bastante elevada y asciende a un 75%- y cuenta con un alto porcentaje del 77% de sus jóvenes que no expresa resistencia a la posibilidad de que un familiar se case con una persona de otra etnia. No obstante, la superan en este respaldo las personas jóvenes de Valencia (84,5%) y Madrid (78%). Y, aunque queda de manifiesto que en Andalucía la juventud es bastante tolerante a la hora de pensar en relaciones de familiaridad con inmigrantes, un 18 % de los jóvenes andaluces no sabe posicionarse ante la pregunta que plantea la hipotética inclusión de personas inmigrantes a nivel familiar.

El estudio resalta, igualmente, que "las actitudes de las personas jóvenes según las comunidades autónomas más pobladas, que además son las que cuentan con mayor proporción de población de origen migrante (Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia), también muestran una tendencia positiva en torno a la contribución económica y cultural de la inmigración". De hecho, un 50,5% de la juventud andaluza reconoce el aporte económico y un 62,3% el enriquecimiento cultural del fenómeno inmigratorio. Ahora bien, en este estudio del Injuve aflora un 34,4% de jóvenes andaluces que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la aportación económica y un 27 % tampoco se posiciona respecto al aporte cultural de la inmigración.

Asimilacionismo y xenofobia

Otra de las cuestiones que se aborda es el asimilacionismo y, en este sentido, se refleja que "un 48,5 % de la juventud de Andalucía considera que es importante que las personas inmigrantes tengan las mismas costumbres y cultura que los autóctonos, un 29% no se posiciona frente a esta pregunta y solo un 20% está en desacuerdo con esta afirmación".

Y, cuando se pronuncian sobre la percepción de que la llegada de inmigrantes ha reducido las ayudas sociales, un 38 % de los jóvenes andaluces no apoya esta idea, un 34 % está de acuerdo y un 25 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En clave nacional, este informe del Injuve también indica que "en el caso de la juventud, el impacto de discursos xenófobos aumenta con el uso de las redes sociales, como muestran los elevados resultados entre la juventud -sobre todo masculina- de partidos como 'Se Acabó la Fiesta' y Vox en las elecciones europeas de 2024".

Al mismo tiempo, en un análisis general se recuerda que "tras la pandemia, la llegada de migrantes ha vuelto a crecer". Y respecto a los principales países de procedencia, se subraya que "a Marruecos se han añadido Colombia, Venezuela y Ucrania".

Identificación territorial

En el apartado dedicado a la evolución de la identificación territorial, los jóvenes españoles se sienten, sobre todo, de su localidad más inmediata: de su pueblo o ciudad. Y la juventud de Andalucía lidera a nivel nacional este sentimiento, con un 54 % de los casos, seguida por la de Castilla-La Mancha (50%), País Vasco (34,4%), Galicia (33,3%), Madrid (31%) y Cataluña (29%).

Por otro lado, la identificación con España es fuerte en las comunidades de Extremadura (50%), Valencia (25%), Madrid (23%), Cataluña (22%), Canarias (22%) y Andalucía (15%).

Y en cuanto al sentimiento de pertenencia a la comunidad autónoma, destacan los porcentajes que se decantaron por esta opción regionalista en las juventudes de Canarias (36%), Galicia (21%), País Vasco (20%), Cataluña (15%), Andalucía (12%) y Madrid (10%).