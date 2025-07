El campo mira hacia la reconversión al olivar como vía de sostenibilidad

El olivar continúa siendo el cultivo rey en la provincia de Córdoba y en muchas zonas de Andalucía. Frente a dificultades como la falta de rentabilidad de otras explotaciones o la sequía, el sector primario vuelve la vista a las aceitunas, abandonando otros cultivos o reconvirtiendo su olivar en sistemas de mayor producción como apuesta de futuro. Esta fue una de las conclusiones planteadas en la mesa de expertos El nuevo mapa de cultivos ante la sostenibilidad y los mercados globales, celebrada por Diario CÓRDOBA dentro del Circuito Planeta Agro, La voz del mundo rural, que ha sido impulsado por Agrobank.

El evento tuvo lugar en el hotel Eurostars Palace y fue moderado por el periodista José María Martín. Contó con la participación de Antonio Martínez, director de Agrobank en Andalucía; Francisco Acosta, delegado territorial de Agricultura; Belén Luque, presidenta de Almazaras Industriales; y Fernando Adell, presidente de Asaja Córdoba. Entre el público se encontraron representantes institucionales y de entidades económicas y empresariales.

El olivar, una garantía

«Tenemos un olivar tradicional muy importante, con más de 360.000 hectáreas, y hemos ido creciendo en superintensivo y en intensivo, pero sigue siendo en torno a un 19% del olivar, aproximadamente», detalló Francisco Acosta. En este sentido, valoró que «aquí tenemos magníficas almazaras y cooperativas, y esa es una de las razones por la que estamos creciendo en ese cultivo frente a la pérdida de rentabilidad de otros más tradicionales como los cereales y las leguminosas».

Según detalla Francisco Acosta, se observa un posible crecimiento en el olivar superintensivo de secano y el intensivo ha tenido un incremento más importante en la zona de regadío, «que es donde tiene una alta rentabilidad». En su opinión, «de momento, es un crecimiento natural, el mercado y el sector son capaces de asumirlo».

Tierras calmas

Fernando Adell confirmó que, «últimamente, se habla mucho de la reconversión al olivar. Como este año es tan desastroso para los cereales, con precios realmente ruinosos, las tierras de cereal son las más fáciles de reconvertir, porque es tierra calma, no hay nada, y en lugar de sembrar cereal se dedica al cultivo de olivo».

Este experto precisó que, en la actualidad, el olivar «parece que es mucho más rentable que el almendro y el pistacho, y casi es la única solución para la tierra del cereal». Entre otros factores que motivan el cambio, aludió a la competencia del cereal ucraniano y manifestó que «en la campiña de Córdoba, en secano, el olivar es casi la única alternativa».

Respecto al superintensivo de secano, Fernando Adell comentó que «están haciendo pruebas en Écija, pero he oído hablar desde bien hasta muy mal. En cualquier caso, es muy delicado».

La presidenta de Almazaras Industriales, Belén Luque, afirmó en su intervención que «el olivar es el cultivo más rentable». En línea con lo expresado desde Asaja, opinó que «la tierra calma es absolutamente ruinosa, con 200 euros por tonelada. Hace 20 años estaba al mismo precio». A esto añadió que los almendros «tienen un serio problema de enfermedades».

Belén Luque aludió a los vaivenes registrados en el mercado del aceite de oliva durante los últimos ejercicios por el impacto de la sequía. De este modo, señaló que «pensábamos que íbamos a estar sobresaturados de aceite y en los dos últimos años se han producido menos de un millón de toneladas en España, cosa que muchos expertos decían que era imposible. El agua es fundamental». Como se recordará, la escasez de aceitunas ha llevado los precios a máximos históricos en 2023 y 2024, superando los nueve euros por kilogramo de aceite. «Los precios han estado muy altos y muchísima gente se ha puesto a plantar olivar», afirmó la presidenta de Almazaras Industriales.

Precisamente, el director de Agrobank aludió a la «necesidad de transformación» que se observa en algunas zonas de olivar y destacó, asimismo, que «vemos muchos clientes que tienen tierra calma y están haciendo olivar intensivo o superintensivo».

De izquierda a derecha, Esteban Morales, Lorena Guerra, Ana Rosa Ruz, Francisco Acosta, Narci Ruiz, Antonio Martínez, Rafael Romero, Belén Luque, Fernando Adell, Antonio Díaz, Ricardo López Crespo y Jesús Morales, durante el acto. / MANUEL MURILLO

«El agua es vida»

Otra idea clave planteada por los expertos fue la importancia del agua como elemento favorecedor del desarrollo de los municipios. También lamentaron el bajo porcentaje de superficie de riego en Córdoba frente a otras provincias andaluzas, con alrededor del 19% de la tierra total cultivada. Según recordaron, otra ventaja del olivar es su menor dependencia del agua en comparación con otros cultivos.

Francisco Acosta reivindicó un aumento de la superficie de regadío en Córdoba para que los productos de la provincia sean más competitivos en los mercados. «Se pueden poner nuevas hectáreas de riego sin aumentar la dotación y generaríamos mucha más riqueza», defendió.

Desde el sector, reivindicaron los avances registrados en los últimos años en el uso del agua. Fernando Adell defendió que «el agua es vida» y señaló que «en ganadería y en agricultura, hemos aprendido a usar la menor cantidad posible. Hoy por hoy, casi todas las explotaciones van a la última en tecnología y en aprovechamiento del agua». A su juicio, sin embargo, sería necesario contar con más instalaciones para el almacenamiento, públicas o privadas. «Ahora es casi imposible que un particular pueda hacer una balsa dentro de su explotación. Prácticamente, no se autoriza y no entendemos por qué», criticó.

Belén Luque ejemplificó la resistencia de este cultivo a la sequía explicando que «es más fácil que se muera un olivo por una helada que por calor o por falta de agua». Coincidió en subrayar que en las últimas décadas «los sistemas de riego han cambiado de una forma brutal. Está todo mucho más optimizado».

Revolución agronómica

De la misma manera, la presidenta de Almazaras Industriales puso en valor que «se ha producido una revolución agronómica en el aceite de oliva brutal. Se produjo una revolución en la industria en el siglo pasado y ahora, el tema agronómico. La Escuela de Agrónomos de Córdoba es una gran responsable de que haya sido así», afirmó. Entre otras ideas, aludió a la búsqueda de variedades más resistentes a la sequía y a las enfermedades, e hizo hincapié en el adelanto a otros países en esta materia.

Otro tema de actualidad abordado en la mesa de expertos fue la rentabilidad del secuestro de carbono para las explotaciones agrícolas. Antonio Martínez señaló que «a futuro, podría ser un complemento». Así, indicó que Agrobank dispone de una plataforma para calcular la huella de carbono y «dicen que el beneficio está entre 30 y 100 euros por hectárea al año, pero no hay reglas claras para hacerlo. A futuro, podría ser un complemento». Este responsable abundó en que «estamos dando pasos para aclarar más términos al pequeño agricultor. Falta mucha información».

De su parte, el presidente de Asaja Córdoba admitió que «no creo que nadie me vaya a pagar por mis hectáreas por el secuestro de carbono». En cualquier caso, hizo hincapié en que «la ganadería extensiva captura muchísimo más carbono del que emite. No sé si se pondrá en valor alguna vez a través de contratos con empresas privadas. Veo más fácil que pueda ir a través de subvenciones y ayudas».

Una mirada más optimista fue la planteada por Belén Luque, quien afirmó que no se espera la remuneración por la huella de carbono a corto plazo, pero «a medio plazo puede llegar, porque realmente es un bosque mediterráneo, hacemos una labor muy necesaria». «Nosotros llevamos calculando la huella de carbono desde 2007, fuimos pioneros», recordó. Según explicó, «hay dos vertientes». Por un lado, la medioambiental, que podría remunerarse, y de otro, la comercial, la diferenciación del producto en el mercado. Así, admitió que el cálculo de la huella de carbono, «a nosotros, nos ha servido mucho» y «lo ponemos en la etiqueta».

Los jóvenes

En líneas generales, los expertos defendieron que «la primera sostenibilidad es la rentabilidad», en palabras del presidente de Asaja. De este modo, apuntaron a la rentabilidad como elemento clave para la viabilidad, pero también para la atracción de jóvenes.

Francisco Acosta definió la falta de relevo generacional en el campo como «problema muy importante», aludiendo al apoyo público al sector en esta y en otras materias como el acceso al agua.

Al hilo de ello, Fernando Adell instó a «dignificar el trabajo en el campo», en tanto que Belén Luque auguró que «vamos a vivir un vuelco. Trabajar en el campo estaba denostado y al final va a ser una fuente de trabajo y de vida a la que muchos se acercarán».