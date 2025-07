Las trampas de mosquitos no detectan circulación del virus del Nilo occidental en Andalucía

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo, descarta la circulación de virus en la cuarta semana de junio en el conjunto de Andalucía.

No obstante, como detallan en una nota de prensa, se mantienen como áreas en alerta los barrios de El Alquián y Retamar-El Toyo de Almería durante dos semanas más, tal como establece el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025, tras la detección de mosquitos vectores con virus por PCR en la muestra del 11 de junio.

Las muestras posteriores no han vuelto a detectar la presencia del virus. Con los datos obtenidos hasta ahora, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica confirma que el VNO detectado en Almería se corresponde a un linaje 2, distinto al linaje 1 predominante en la zona occidental y probablemente asociado a una circulación en sentido norte-sur. No obstante, no hay diferencias epidemiológicas o clínicas entre ambos linajes resaltables.

En esta semana tampoco se han registrado casos en humanos, ni en aves o équidos en la comunidad autónoma. De hecho, hasta esta misma mañana se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 178 usuarios y todos han resultado negativos.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 136 trampas ya instaladas repartidas por las ocho provincias andaluzas, se comprueba que no se ha detectado la circulación del VNO en los últimos análisis disponibles. Tampoco se ha detectado en équidos ni en aves silvestres en la comunidad autónoma.

En cuanto a las densidades de mosquitos observadas en la cuarta semana del mes de junio, las trampas distribuidas en los municipios de La Puebla del Río (Dehesa de Abajo, Sevilla) y Guadalcázar (Córdoba) arrojan una presencia elevada (de 500 a 999) de mosquitos hembra de especies transmisibles del VNO; mientras las trampas de La Puebla del Río (Brazo del este), en la provincia de Sevilla; Campillos, Fuente de Piedra y Mijas (Málaga); La Carlota y La Rambla (Córdoba); y Andújar, Arquillos, Baeza, Ibros, Linares y Navas de San Juan (Jaén) y Pinos Puente (Granada) arrojan presencia moderada (de 100 a 499) de estos mosquitos.

El resto de las trampas dispuestas en toda la comunidad aportan valores con presencia baja de especies transmisoras. Por ahora, todos los resultados de detección de virus mediante PCR son negativos, salvo el positivo de Almería, comunicado el 20 de junio.

Las trampas se han ubicado en municipios clasificados con Nivel de Riesgo (NR) alto, bien por tener un índice de probabilidad de circulación del VNO elevado o bien porque la situación del municipio es apropiada para la identificación temprana de una posible expansión en la circulación del virus.

El objetivo que se persigue es la detección temprana del aumento de la densidad de mosquitos transmisores y la circulación del virus en los mismos, para informar a la administración local y que esta intensifique las acciones de vigilancia, control y comunicación en su territorio, disminuyendo así las probabilidades de transmisión a humanos, así como tener información en tiempo real para poder anticipar las acciones a realizar (incrementar los mensajes de salud dirigidos a la población, intensificar la colaboración entre administraciones implicadas, etc.).

El criterio que se ha utilizado para la localización de las trampas en los territorios seleccionados (una vez determinado los municipio con las condiciones descritas en el párrafo anterior) ha sido el de zonas donde sea esperable una importante abundancia de las cuatro especies principales de vectores del virus con anterioridad a que se tenga presencia de este en los núcleos poblacionales, es decir, zonas con presencia de agua estancada con baja salinidad, zonas verdes refugio de adultos, etc. que estén cerca de esos núcleos.

Actualización

La Consejería aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025, en el que han participado más de 250 profesionales entre ayuntamientos, diputaciones, grupos científicos, inspectores de Salud Pública y empresas, a través de reuniones que se celebraron entre diciembre y enero pasados.

Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del virus porque en la temporada pasada se pudo comprobar que las especies de mosquitos transmisores (culex) están presentes en todo el territorio andaluz.

Estos niveles de riesgo se han reducido a tres (bajo, medio y alto) para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel.

En total, cuenta con 104 municipios en riesgo alto (tras la elevación del nivel en Almería), 313 en medio y 368 en bajo. Actualmente, se encuentran en riesgo alto el municipio de Almería (tras la declaración del área en alerta en dos de sus núcleos de población), que es el único caso que ha subido su nivel de riesgo respecto al inicio de la temporada; 16 municipios en la provincia de Cádiz, 11 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.

Seguimiento

En marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública (más de 400 desplegados en toda Andalucía) contactaron con ellos para asesorar técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, que deben abarcar todo el año con el objetivo de que las poblaciones de mosquitos sean las más bajas posibles al llegar la época de mayor circulación del virus, que es de junio a octubre. Estos agentes han realizado 1.341 verificaciones en un total de 765 municipios.

En éstas se ha comprobado que en 136 municipios de nivel de riesgo bajo (37% de los que están en esta situación) se aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Por otro lado, 105 (29%) de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas. En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, un total de 292 (70%) disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (Pmvcv) o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Además, en 239 (57%) de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 210 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control.