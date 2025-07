Moreno prepara sus elecciones: Repullo y Sanz entran en Génova junto a Bendodo y Bravo

Alberto Núñez Feijóo ha tenido "manos libres" para hacer su equipo. Se enfrenta a una última oportunidad para lograr el cambio de Gobierno. Si no, será “un fracaso”, dijo en su intervención al presentar su candidatura. No se esperaban sorpresas y no las ha habido pero sí que hay movimientos que no son menores en los nombres andaluces que pasan a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional. Moreno envía a la dirección a sus dos personas de más confianza en el Gobierno, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y en el partido, Antonio Repullo, secretario general del PP-A. Movimientos clave para un PP andaluz que aspira a seguir siendo una isla independiente, aferrados al centro, en momentos de máxima crispación y polarización en España y con un plazo de nueve meses para que Moreno convoque las elecciones.

Feijóo contó que había comentado su equipo con el expresidente José María Aznar, que le dio un consejo. "Si quieres renovación cuenta con el joven Arenas para renovarlos a todos, para mantenerlos actualizados", bromeó ante el plenario. Y ahí sigue. Ironías aparte, el político sevillano seguirá formando parte de la cúpula del partido por deseo expreso de Feijóo, que quiso destacarlo al mencionar quiénes componen su equipo. Seguirá siendo "invitado en el Comité de Dirección". Actualmente es senador y secretario del grupo popular en el Senado.

Desde 1991

La nómina de cargos y puestos de Arenas es infinita. Vicepresidente del Gobierno, ministro, presidente del PP andaluz y candidato eterno a la Junta de Andalucía, el reto que nunca logró. Con Aznar fue vicesecretario del PP en 1991 y después formó parte de sus gobiernos. Hoy es presidente de honor del PP andaluz de Juanma Moreno, que siempre se ha cuidado de guardarle su espacio desde que asumió las riendas del partido en Andalucía.

En el Comité Ejecutivo Nacional se sentarán Elías Bendodo y Juan Bravo. Bendodo seguirá en la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local. Conservará además las tareas de Análisis Electoral. El ascenso de Miguel Tellado como secretario general del PP con todo el poder, asume también las competencias de Organización, sembró dudas sobre si Bendodo seguiría en su puesto. El dirigente gallego tiene unas relaciones muy frías con el andaluz y la última campaña electoral no ayudó precisamente a engrasar ese tándem. Su supervivencia en Génova es para muchos un logro.

Sigue también Juan Bravo aunque su cartera en el partido sí cambia. Ahora será vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras. Pierde el área de Economía que pasa a manos de Alberto Nadal. Quien fuera secretario de Estado con Mariano Rajoy se incorpora para reforzar este área económica y Bravo tendrá ahora que convivir con una nueva figura con sensibilidades económicas distintas al liberal ortodoxo que es el exconsejero andaluz de Hacienda. Sobre todo, advierten los conocedores de ambos perfiles, en materia fiscal.

Repullo y Sanz

Al Comité Ejecutivo Nacional se incorporan además dos personas clave en el equipo de Juanma Moreno. El secretario general del PP, el cordobés Antonio Repullo, pondrá un pie en Madrid después de ser una persona clave en la renovación del partido en Andalucía. Repullo está en perfecta sintonía con el centro político que defiende el barón andaluz y con formas muy diferentes a los clásicos fontaneros. El número dos del PP andaluz no es un pitbull ni el típico secretario general con mano de hierro. Mantiene tensionado al partido de la mayoría absoluta en Andalucía con estrategias distintas e innovadoras, desde laboratorios de ideas a análisis de datos y siempre con un pie puesto en entender a la sociedad andaluza. Con todo, ha acometido una importante renovación en el PP andaluz que muchos admiten que no creían que iba a ser posible, sobre todo en la Andalucía del interior.

Con Repullo llega de nuevo a la dirección del PP nacional Antonio Sanz. Su trayectoria política es tan larga como la de Javier Arenas, de quien fue escudero durante años. Sanz ha sabido reinventarse para pasar de la política puramente orgánica a la gestión. Actualmente, al frente de la Consejería de Presidencia, una de las áreas clave del Gobierno de Moreno y con competencias más diversas, desde la gestión de emergencias a la ciberseguridad, la simplificación administrativa o la Policía Autonómica en Interior. Su olfato y experiencia política cada vez pesa más en las decisiones de Moreno y ya nadie lo ve en el Gobierno andaluz como un hombre de Arenas sino con su peso y perfil propio.

Salen de la ejecutiva

De la Ejecutiva Nacional salen José María Bellido, alcalde de Córdoba, Ramón Fernández Pacheco, que ya en la crisis del Gobierno andaluz de hace un año fue desplazado de la portavocía, Loles López, consejera de Inclusión Social, y Juan Ávila, alcalde de Carmona y senador, siempre junto a Arenas en la Cámara Alta, ahora mismo el hombre de más confianza del veterano popular.

Tanto Fernández Pacheco como López pasan a formar parte como vocales de la Junta Directiva Nacional, un órgano más amplio y con menos poder en Génova. Ahí se sentarán también junto a los dos consejeros del Gobierno andaluz el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera. El asesor de Hacienda acaba de asumir ese cargo orgánico tras una crisis interna en el partido por la filtración de documentación contra el alcalde, José Luis Sanz. Aguilera tiene el encargo de pacificar un PP sevillano que siempre es un polvorín y donde, precisamente Arenas, sigue moviendo muchos hilos. También estará el granadino Jorge Saavedra que acaba de dejar el Parlamento andaluz para centrarse en el ayuntamiento de Granada.