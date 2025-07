Andalucía invoca a Blas Infante en la plaza de su pueblo

En la plaza del pueblo natal de Blas Infante (Casares 1885-Sevilla, 1936), Andalucía lo invocó este lunes con esas distintas maneras que las variadas fuerzas políticas tienen de acercarse a su espíritu. En el acto con el que el Parlamento andaluz conmemoró el 140 aniversario de su nacimiento un 5 de julio en el municipìo malagueño de Casares, no faltaron las flores. La ofrenda resultó especialmente entrañable cuando un niño y una niña, dos casareños de este siglo XXI, la iniciaron para depositarlas cerca del busto del 'padre de la patria andaluza'. Y la emoción se disparó, poco después, cuando Pasión Vega abrazó el himno andaluz a la belleza de vecinas paredes encaladas en las que ondeaba el verde y el blanco de la Arbonaida.

En la última de las intervenciones, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió que los andaluces comparten "la rebeldía de espíritu que nos pedía Blas Infante y que nos impulsa para alcanzar una Andalucía mejor, más justa, más igual, más consciente y más feliz, sin sectarismos y lejos del ruido, de la furia y del escándalo".

“Frente a la violencia, las amenazas, la corrupción y las rupturas de las viejas alianzas, Andalucía ofrece seguridad, estabilidad y sensatez. La Andalucía que hemos construido entre todos es una Andalucía sin complejos, que no se conforma”, enfatizó.

Discurso de Moreno

En su discurso, el presidente andaluz proclamó que "cuando los andaluces hablan lo hacen pensando en todos, especialmente, cuando piden para Andalucía cosas que también quieren para los demás". “Da igual el tema, siempre, en el trasfondo de lo que decimos y sentimos, hay un poso de solidaridad, de empatía y de universalidad. Eso le pasaba a Blas Infante y así nos lo enseñó”, agregó.

El presidente andaluz ha subrayado que esa forma de sentir Andalucía tiene una parte de compromiso y responsabilidad que, según ha dicho, no es incompatible con la firmeza a la hora de defender lo que es justo para esta tierra.

A su juicio, “Andalucía no puede quedar callada cuando se privilegian a unos territorios sobre otros". "Tenemos la obligación de defender un trato justo y equitativo para los andaluces. Cualquier Gobierno que no lo hiciese estaría traicionando su máxima responsabilidad y obligación que es defender los intereses de Andalucía y de los andaluces”, afirmó.

Moreno también agradeció "la labor de reconocimiento y de memoria" que realiza la familia Infante y tuvo presente la ampliación de la casa natal de Blas Infante que "recupera su estructura de entonces y propone un discurso moderno y accesible".

El acto congregó a un nutrido grupo de autoridades. Entre ellas también se encontraban el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; consejeros de la Junta; los miembros de la Mesa del Parlamento; los portavoces de los grupos parlamentarios; el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón; o el nieto y presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás. Y, en su intervención, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, glosó la figura de Infante como "una persona diferente que supo adelantarse a su tiempo poniendo las mimbres para ofrecer una Andalucía que mirara al futuro con esperanza y ofreciese un porvenir cargado de oportunidades, sin hacer distinción de ningún tipo y sin excluir a nadie".

Otra imagen del homenaje. / Europa Press

Portavoces políticos

En el tributo a Infante también tomaron la palabra los portavoces de los distintos grupos políticos representados en el Parlamento de Andalucía, excepto Vox. Y, precisamente, la nada sorprendente ausencia del partido de Santiago Abascal se asomó a algunos de los discursos del resto de formaciones. Incluso, quedaban recientes las manifestaciones en las que el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, se refería a Infante como "el mismo que soñaba con una Andalucía islamizada".

La portavoz socialista, María Márquez, tuvo muy presente que el padre de la patria andaluza "continúa enterrado en una fosa común". Además, metió una marcha más en clave reivindicativa cuando proclamó que "este homenaje solemne se queda en una mera pose si, año tras año, se abandonan las políticas dirigidas a honrar a quienes sufrieron persecución por la dictadura y si se renuncia a difundir la memoria histórica y democrática de Andalucía". "Honrar a Blas Infante no es solo venir hoy a entregarle flores, es también comprometernos con la verdad, la justicia, la reparación y, en estos momentos tan convulsos, con la garantía de no repetición", recalcó Márquez.

El portavoz del PP, Toni Martín, abogó por "no permitirle a nadie que ataque a nuestra autonomía, ni que Andalucía sea el escenario de esa falta de decencia que personalizan los que vienen a a la vida pública para corromperla, aprovecharse de ella e intentar perpetuarse en el poder y continuar para siempre con sus desmanes". "Andalucía, con todos sus problemas, ha caminado y ha avanzado, la economía crece más que en ningún sitio de España y vamos a seguir trabajando en esa línea", indicó.

La portavoz de la confluencia de izquierdas Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), reclamó "el respeto absoluto a la pluralidad del pensamiento que fortalece nuestra sociedad, tal y como nos lanzó a buscarla Blas Infante". Y, sin mencionarlo explícitamente, Nieto sacó a la palestra la ausencia de Vox: "Los cordones sanitarios, que algunos no quieren aplicar, ya hay quien los está aplicando y por eso no está aquí, y por eso sigue pensando en una Andalucía pequeña y sepultada que no se corresponde con la realidad". "Los restos de Don Blas Infante siguen en una fosa, como los de otros miles asesinados por la brutalidad de la represión franquista; (...) un poquito de lucha antifranquista sigue haciendo falta si en 2025 si se siguen escuchando las mismas palabras que justificaron las ejecuciones hace tantos años", apuntó.

Y el portavoz del partido andalucista Adelante Andalucía, José Ignacio García, se aferró a un original discurso que trazó una especie de carta dirigida a 'Don Blas': "Estamos mejor que en su época pero usted y yo sabemos que no basta: Andalucía tiene una identidad propia, una historia peculiar, aunque algunos lo nieguen somos un pueblo con mayúsculas, tanto como el que más, pero sin embargo seguimos siendo la periferia, los últimos, el lugar del que extraer recursos y enriquecerse unos pocos, el lugar del que mofarse, no tiene ninguna gracia ser siempre los graciosos, y es que seguimos sin tener soberanía, el derecho a ser lo que queramos ser sin más límite que nuestra capacidad para hacerlo posible, eso sigue pendiente Don Blas".