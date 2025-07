Carolina España advierte de que las cesiones fiscales a los independentistas "rompen la igualdad entre comunidades"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha advertido de las graves consecuencias que suponen para Andalucía los recientes acuerdos adoptados entre el Gobierno de España y los ejecutivos del País Vasco y Cataluña en materia de financiación autonómica y gestión de la Seguridad Social. "Un sistema fiscal diseñado a la medida de los independentistas supone menos recursos para Andalucía", ha recalcado, "es una cuestión de aritmética básica".

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, la consejera ha subrayado que la cesión de la gestión de prestaciones no contributivas a Euskadi y el anuncio de un modelo de financiación 'singular' para Cataluña constituyen una quiebra de los principios de igualdad, solidaridad y cohesión territorial que sustentan el modelo constitucional del Estado de las Autonomías.

"Estamos ante uno de los atentados más graves contra la unidad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, contra la Constitución y contra la propia democracia. Nos están llevando hacia un modelo fragmentado, sin cohesión ni equidad, en el que se otorgan privilegios políticos a cambio de apoyos parlamentarios".

Carolina España ha recalcado que "un sistema fiscal hecho a medida del independentismo no es neutral: resta recursos al resto de comunidades. Es tan sencillo como sumar y restar".

Menos para Andalucía

Según ha expresado, "más financiación para Cataluña, fuera del régimen común, supone menos para Andalucía, menos para nuestros servicios públicos, menos para la educación, para la sanidad, para la igualdad de oportunidades". Según la consejera, el acuerdo alcanzado con los independentistas tiene un coste social y político mucho mayor de lo que se ha conocido, ya que tanto los técnicos de Hacienda como los propios inspectores de la AEAT han apuntado que la fragmentación de la Agencia Estatal Tributaria va contra la eficiencia, reduce el control y deja una puerta abierta al aumento del fraude fiscal.

A ello se suma, ha señalado, que la recaudación total del IRPF "equivale, en números redondos, a recibir 30.000 millones de euros adicionales que, por designio, no tendrán cabida en el régimen común. ¿Se hacen una idea de cuánto representa esta cifra? Prácticamente, triplican la cantidad de dinero que atesora en estos momentos la hucha de las pensiones", ha afirmado.

Así, la responsable andaluza de Economía ha rechazado en el Parlamento que se perfile una "financiación a la carta para los independentistas bajo la coartada de una supuesta singularidad que no es tal", mientras que el resto de las Comunidades Autónomas de régimen común "ven alejarse la posibilidad de llevar a cabo la reforma del SFA, cuya necesidad es un clamor. Una financiación singular que es el paso previo a la desconexión definitiva, que es lo que las formaciones separatistas tienen en el punto de mira de su hoja de ruta", ha apuntado, para recordar a continuación que la ministra María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, "también consideraba inaceptables los privilegios que ahora concede a Cataluña".

De la misma manera, Carolina España ha criticado la “opacidad y unilateralidad” con la que se han cerrado estos pactos, “sin diálogo real con el conjunto de las comunidades autónomas ni respeto a los cauces multilaterales de debate, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera”. “Se habla de acuerdos de Estado, pero se actúa como si el resto del Estado no existiera”, ha lamentado.

País Vasco

Respecto al traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Seguridad Social, Carolina España ha advertido que se trata de un paso más en el desmantelamiento de un sistema nacional que debe seguir siendo común y solidario.

“Nos dicen que la caja única no se toca, pero cada vez son más los tornillos que se están aflojando. No es una descentralización leal, es una fragmentación por capítulos”, ha afirmado. Y ha remarcado que “la Seguridad Social debe seguir siendo una red común para todos los españoles, un pilar de igualdad y solidaridad, no un trofeo negociado en despachos bilateralmente, sin luz ni taquígrafos”.

Por ello, la consejera ha asegurado que “desde Andalucía no permitiremos que se afiance, por medios legislativos y de facto, una financiación singular que signifique la pérdida de recursos vitales para atender las necesidades de Andalucía, la creación de un sistema fiscal que ataque a la estructura del Estado de las Autonomías y de la España constitucional o un avance irreversible hacia la ruptura del pacto de solidaridad que ha sido la base de nuestro Estado y nuestra convivencia”.

Una financiación injusta e insostenible para Andalucía

Asimismo, ha denunciado el agravio permanente que sufre Andalucía dentro del actual Sistema de Financiación Autonómica. Según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Andalucía deja de percibir cada año más de 1.520 millones de euros respecto a la media, una situación que Carolina España ha calificado de “injusta e insostenible”.

En este punto, ha recordado que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018 “no se ha dado ni un solo paso” en la reforma del Sistema de Financiación, pese a que en 2020 la ministra María Jesús Montero se comprometió a enviar un “esqueleto” del nuevo modelo de financiación a las comunidades autónomas.

Desde entonces, solo se ha recibido una propuesta sobre el criterio de población ajustada, elaborada a partir de los trabajos realizados en 2017, y el pasado mes de febrero en el Comité Técnico Permanente de Evaluación “el Ministerio reconoció que no tiene voluntad de acometer la necesaria, urgente e inaplazable reforma del sistema de financiación, y por supuesto, tampoco de poner en marcha un fondo transitorio de nivelación para que no sigamos, año tras año, quedándonos por detrás del resto en la financiación de nuestros servicios públicos fundamentales”.

“El de Pedro Sánchez es el Gobierno de la nada”, ha reprochado, “el Gobierno de Sánchez y la ministra Montero se resiste a poner sobre la mesa una propuesta global y avanzar sobre los puntos de acuerdo, porque prefiere alentar el desencuentro entre las comunidades autónomas para excusar la falta de acuerdo en torno a un nuevo modelo de financiación, busca tan solo el enfrentamiento entre territorios”.

Frente a esta situación, la consejera ha anunciado que en el Gobierno andaluz “no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se afianza un modelo que penaliza a los andaluces y rompe el pacto de solidaridad que dio sentido a nuestro Estado autonómico”. Así, ha recordado que se está estudiando "poner un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el cupo independentista”. “El Gobierno estará siempre en contra”, ha apuntado.

Carolina España también ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, especialmente a los representantes andaluces del Partido Socialista, a los que ha pedido “coherencia y compromiso con esta tierra”. “Andalucía no puede ser cómplice de privilegios negociados en despachos ni rehén de estrategias políticas diseñadas para contentar a quienes no creen en la igualdad entre españoles”, ha concluido.