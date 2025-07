Opositores a docente en pie de guerra por la repesca de aquellos aspirantes invalidados

Las invalidaciones en las oposiciones docentes de Andalucía siguen dando que hablar. La readmisión de un grupo de opositores invalidados por no cumplir con los requisitos de la convocatoria de la programación docente ha puesto en pie de guerra a quienes cumplieron con los requerimientos y se han quedado sin plaza por la reincorporación de estos aspirantes.

Ahora, quienes rozaban su plaza en el sistema educativo andaluz y la han perdido por la reincorporación de estas invalidaciones al proceso se han puesto en pie de guerra para reclamar que se cumplan las normas que ellos sí tuvieron en cuenta. Este es el caso de Pepa, que ha perdido su puesto por el cambio en las exigencias y ahora reclama que se tenga en cuenta la convocatoria. Esta opositora, que se ha presentado en cuatro ocasiones a estas pruebas, prefiere no dar más datos para evitar ser identificada. Hay mucho enfado, pero también cautela.

La convocatoria de la prueba aclara en su anexo VIII los distintos motivos de anulación de la programación didáctica, como que supere las 60 páginas o que no esté escrito "con letra tipo Times New Roman de 12 puntos". Además, señala que "se invalidará la programación didáctica cuya portada no incluya los datos de identificación del personal aspirante (DNI, apellidos y nombre), el cuerpo y la especialidad".

Incumplimiento de requisitos

En un primer momento, este último requisito se cumplió, como señala Pepa. "Cuando vamos a exponer hacen un llamamiento en el tablón del opositor, tenemos que acudir a la sede y si estás invalidado los apartan y les dicen que no pueden exponer", explica. Sin embargo, en mitad del proceso el tribunal llamó a las personas invalidadas por este motivo para realizar la exposición, en muchos casos sin cumplir con el orden alfabético, puesto que ya había pasado.

"Se pone en conocimiento que han de revocarse las invalidaciones de aquellas unidades didácticas en las que el personal aspirante haya consignado, nombre, apellidos, Documento Nacional de Identidad y Especialidad a la que se presenta, y no tengan otra causa de invalidación", se lee en el escrito que el director general de Profesorado y Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Carlos Muñoz Morales, envió a la Comisión de Procesos Selectivos. Por tanto, todos aquellos que no escribieron "Cuerpo de Maestros" en la portada como dictan las normas, debían ser repescados.

Muñoz Morales, que asegura en su escrito que se ha realizado "un estudio jurisprudencial", alude en el documento al que ha tenido acceso este periódico, con fecha de 15 de julio, a una sentencia del Tribunal Supremo. Así, sostiene que la ley de concurso busca "impedir que las consecuencias derivadas del incumplimiento de los requisitos administrativos produzcan una lesión de los superiores principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública (artículos. 23.2 y 103 de la CE) que deben inspirar una interpretación finalista de las bases de la convocatoria".

Educación se defiende

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantienen que esta es una "aclaración" y que como "no se habían publicado las calificaciones provisionales" estaban todavía "dentro de los tiempos del procedimiento". Con todo, defienden que "no ha habido una modificación del criterio", sino que "se interpretó que el opositor, al identificar la Especialidad puede identificar también el Cuerpo docente al que se presenta, y por tanto cumple con lo establecido en la Orden."

"¿Por qué no se repesca entonces a los invalidados por las faltas?", se pregunta Pepa, que denuncia que "en medio de un proceso no pueden cambiar las normas". Ante esta situación, asegura que acudió a su tribunal y que sus miembros la animaron a interponer un recurso y le enviaron la documentación necesaria. "La situación en la que nos encontramos es muy complicada porque es una plaza", lamenta esta opositora.

Pepa asegura que esta readmisión supone "una flagrante vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", pero además destacan que "ha supuesto un perjuicio directo y devastador" para quienes han respetado "escrupulosamente los requisitos exigidos, confiando en la equidad, la transparencia y la integridad del sistema". "El sistema ha fallado en su deber de proteger los derechos de quienes hemos actuado con responsabilidad, legalidad y compromiso", denuncia.

Recurrir a la justicia

Con todo, exigen al departamento que dirige Carmen Castillo que "no se proceda a la readmisión de aspirantes previamente invalidados por incumplir la propia orden que rige el proceso selectivo". Además, reclaman que "en caso de que dichas readmisiones se mantengan, se priorice y se reconozca el derecho de quienes han completado el proceso conforme a las bases oficiales".

Como Pepa, hay muchos más opositores que han perdido su plaza de docente después de esta repesca y se están uniendo para poder reclamar. Es por ello que van a recurrir por vía judicial y trabajan ya en su denuncia. "Hay que poner un recurso contencioso-administrativo tanto de forma individual como de forma colectiva", sostiene. "Yo no tengo nada que perder", sentencia.