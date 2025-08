Andalucía es la comunidad con más ahogamientos en lo que va de año

En verano, por culpa del calor, son muy frecuentes los planes de playa o piscina en Málaga para así poder refrescar el cuerpo y huir del bochorno asfixiante. Pero, lo que puede ser un plan inofensivo y divertido, puede convertirse en una causa de muerte, y los datos lo corroboran, ya que según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, España ha tenido el trimestre que más muertes por ahogamiento en la última década: 302 muertes en lo que llevamos de 2025 reuniendo 92 en el mes de julio. Andalucía lidera el ranking de entre todas las comunidades autónomas de España con 52 muertes por ahogamiento en 2025 y solo 13 se han producido en el mes de julio.

El pasado año fallecieron 17 personas por este motivo en territorio malagueño, siete más que en 2023, y por los datos recopilados la cifra del pasado año desgraciadamente será superada. En solo 5 días que han transcurrido del mes de agosto, ya se ha registrado el ahogamiento de una niña de 3 años en una piscina privada en Alhaurín de la Torre. Cifra que se suma a los al menos 6 ahogamientos desde el mes de mayo que han ocurrido en Málaga.

Informa de ahogamientos en julio en España / L.O.

Según un artículo de divulgación científica, titulado 'Ahogamiento a gritos y otras atrocidades', que ha publicado el Grupo de Trabajo SEMES-Socorrismo, perteneciente a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), en la Revista Española de Urgencias y Emergencias (REUE), en España, el ahogamiento representa "una amenaza de salud pública" que se traduce anualmente en entre 400 y 600 fallecimientos.

Por cada víctima mortal, se estima que entre 3 y 5 personas más necesitan atención sanitaria urgente por incidentes relacionados con el medio acuático, "lo que eleva el impacto asistencial a entre 1.200 y 3.000 personas cada año. Además, las 3.551 playas, 75.000 km de cauces fluviales y 1,2 millones de piscinas registradas en el país, aumentan la exposición "al riesgo, latente e invisibilizado durante casi todo el año". Un riesgo que "explota con la llegada del verano, durante el cual se concentran casi el 75% de los ahogamientos".

Rango de edad de los ahogamientos en España

Entre el 1 y el 31 de julio de 2025 el número de personas ahogadas por rango de edad en España: de 0 a 3 años, 11 fallecidos; de 4 a 6 años, 4 fallecidos; de 7 a 10 años, 4 fallecidos; de 11 a 17, 13 fallecidos; de 18 a 25 años, 24 fallecidos; de 26 a 34, 20 fallecidos, de entre 35 a 44, 22 fallecidos; de 45 a 54, 41; de 55 a 64 años, 45 fallecidos; de 65 a 75 años, 64 fallecidos; de más de 75 años, 33 fallecidos.

Lugar donde se produce más ahogamientos

La playa es el lugar donde más ahogamientos se han producido en lo que va de año con un total de 50 fallecidos, le sigue la piscina con 13 muertes, el río con 10 fallecidos y 19 muertes en lugares no identificados.

Un socorrista de la Asociación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, Alejandro Castillo, asegura que en el mes de julio se reivindicaron poniendo la bandera roja en algunas playas de Málaga por la falta de socorristas, entre otros motivos, "es una situación de inseguridad para el bañista, los socorristas no podían garantizar la seguridad en el espacio que se le asigna para vigilar porque es excesivo", relata Castillo.

Cómo evitar estos ahogamientos

Con el objetivo de reducir estos incidentes, ya que en su mayoría son prevenibles, Sanidad recomienda: Vigilar a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella y no delegar esta responsabilidad en otro niño más mayor, no dejar solo en ningún momento a un bebé o niño de corta edad en una bañera o piscina hinchable, asegurarse de que la piscina cuente con socorrista y no correr por el borde de la piscina, si no se sabe nadar, o no se sabe nadar bien, utilizar un chaleco salvavidas para bañarse y usarlo siempre para practicar un deporte acuático, en la playa, respetar el significado de las banderas, en el mar, ante el cansancio o la dificultad para volver, nadar de espaldas moviendo las piernas solamente hasta llegar cerca de la orilla. Si arrastra una corriente, debe nadar paralelamente a la playa y, una vez que se haya salido, nadar hacia la orilla, recordar que el consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción ante un peligro o puede propiciar el adoptar conductas de riesgo y evitar bañarse de noche y tirarse de cabeza desde una gran altura, desde puentes, árboles o balcones, puede producir lesiones muy graves.