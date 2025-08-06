El caos ferroviario en Andalucía: casi 30.000 pasajeros afectados en lo que va de año por las incidencias

"Gracias por la espera, por la paciencia que nos han tenido, porque al final nos vamos sin los viajeros que estamos esperando de la línea de alta velocidad porque la avería no se ha podido subsanar". De esta manera se disculpaba un empleado de Renfe y anunciaba la salida del último tren de Media Distancia con salida en Sevilla-Santa Justa y destino final Cádiz. Debía salir a las 22.10 horas, pero era medianoche cuando el trabajador informaba del inicio de la marcha. "Partimos con casi dos horitas de retraso y nuevamente les agradecemos tanto la interventora como yo la paciencia que han tenido con nosotros".

El audio lo grababa David Gallardo, periodista de Canal Sur y afectado por el retraso de este tren. Un pasajero le comentaba: "Esta semana he cogido el trayecto Sevilla-Jerez tres veces y tres veces que me lo han retrasado". "Me parece de vergüenza, no tiene ningún sentido", le refería una pasajera.

El tren que tenían que coger estos viajeros era uno de los 9 afectados por la incidencia en una catenaria que interrumpía la circulación entre Majarabique y Sevilla. Concretamente, era uno de los cuatro de Media Distancia, a los que se sumaban otros cinco de Larga Distancia a los que afectaba la avería. El mayor problema lo registró el tren varado en medio de la vía. Fueron 2.200 los evacuados por una avería solucionada en torno a las 10 de la noche, según Adif, pero que no permitió recuperar la tensión hasta las 12.10 de la noche y la circulación hasta las cinco de la mañana.

En lo que va de año, los afectados por las incidencias se acercan a los 30.000. Uno de los atrapados en estos trenes fue Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP. Bravo cargó contra el ministro Óscar Puente por estar "en Twitter insultando a quien le parece y haciendo gracietas", mientras "los ciudadanos sufren su incapacidad en la gestión". "Otra vez trenes parados", sentenció.

Récord de viajeros

El Correo de Andalucía ya explicó el pasado mes de julio que el alto número de pasajeros afectados se debía en parte al aumento del tráfico del Corredor Andaluz. La gran explosión de plazas ofertadas y compradas comienza con la entrada de los operadores privados en el sector ferroviario del transporte de pasajeros. De esta manera, la empresa que gestiona los trenes de Iryo en la Península operó por primera en Andalucía en el segundo trimestre de 2023. El número de plazas ofertadas pasó de ser en el primer trimestre de aquel año de 1,78 millones a ser 2,4 en el segundo con la entrada de la operadora italiana.

En la mayoría de trimestres posteriores, el número de plazas ofertadas ha ido aumentando hasta llegar al primer trimestre de 2025. Y no precisamente por el aumento de la oferta privada, sino de la pública. De esta manera, en el primer trimestre de 2024, la oferta alcanzaba una cifra récord en el corredor andaluz con una oferta de 2,78 millones de plazas ofertadas. Este año, 2025, el récord se ha fijado en 3,28 millones de plazas ofertadas gracias a la entrada de un nuevo operador: Ouigo.

Sin ir más lejos, esta misma mañana se ha averiado un tren de la compañía francesa y se han producido nuevos retrasos. "Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Sevilla pueden verse afectados con retrasos por la avería de un tren entre Sevilla y Guadajoz", informaba Adif.

Más trenes, más pasajeros, más afectados

La noticia se está volviendo prácticamente norma. Solo hace falta acudir regularmente a la estación de Santa Justa para ver o sufrir retrasos en el tren. Hace solo un mes, otra avería provocó la afectación de 68 servicios ferroviarios afectados y 15.151 pasajeros afectados por la interrupción.

A mayor volumen de trenes y pasajeros, mayor colapso en cada avería. Solo este verano la cifra de afectados por incidencias en la catenaria ya supera los 17.000. A esto no se les suman los retrasos habituales, solo los recogidos por incidencias más graves.

De esta manera, agosto comienza con una nueva incidencia, que se suma a muchas otras sufridas por los usuarios que acuden a Santa Justa de manera regular. La mayor se produjo el pasado mes de mayo, coincidiendo con el inicio de la Feria de Abril. Un robo de cobre en cinco puntos distintos del corredor afectó a 10.700 viajeros y 30 trenes por paralización y retrasos durante horas.

El 11 de mayo, apenas una semana después y con la gente volviendo de la Feria, una incidencia técnica en un convoy Madrid-Sevilla, que quedó parado entre La Sagra y Mora, llevó a un tapón que afectó a un total de 8 trenes. Otras incidencias menores también han provocado el caos en la estación sevillana, que sufrió los primeros retrasos los días 8 y 9 de enero.