Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina

Un menor de 3 años de edad, vecino de Encinas Reales, ha fallecido este miércoles como consecuencia de los daños sufridos en la noche del pasado lunes al caer accidentalmente a una piscina de su familia.

Según ha explicado a este periódico el alcalde de la localidad, Gabriel Prieto, el suceso se produjo en el domicilio de la familia, ubicado en la zona de la travesía de la localidad, cuando la familia del menor preparaba la cena, antes de que el padre se marchara a trabajar, y, sin saber cómo, el menor cayó a la piscina.

Tras pedir ayuda a los vecinos, fue requerida la presencia de la Policía Local, cuyos agentes intentaron la reanimación del menor durante 18 minutos. Con la incorporación de los sanitarios, que fueron alertados por el servicio de emergencias 112 sobre las 23,45 horas, se logró la recuperación cardiaca, pero, según añade el alcalde, los daños cerebrales eran considerables. Trasladado el niño al hospital Reina Sofía, el fallecimiento se ha producido en la mañana de este miércoles.

El suceso ha causado gran conmoción en la localidad, de 2200 habitantes, donde el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, con las banderas a media asta y se han suspendido todas las actividades organizadas por el consistorio. En el comunicado oficial se expresa que "todo el pueblo se une al luto por esta irreparable pérdida". Según ha anunciado a este periódico el regidor, el funeral se celebrará este jueves por la tarde, una vez que le haya sido practicada la autopsia al cuerpo del menor.

Tres casos en Córdoba en lo que va de verano

Con este caso, son tres los menores fallecidos en la provincia de Córdoba por ahogamiento.

El pasado 16 de junio fallecía un niño de tres años de edad después de dos semanas ingresado en el hospital tras ser rescatado de una piscina particular a donde cayó de forma accidental. Los hechos ocurrieron en una zona exterior al casco urbano, en una propiedad privada.

El 22 de julio, una niña de cuatro años falleció ahogada en una piscina en la urbanización La Colina, a las afueras de Córdoba. El teléfono 112 recibió un aviso a las 17.50 horas que alertaba de que una menor estaba ahogándose en una piscina privada. De inmediato, y según las mismas fuentes, el 112 dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios de emergencias, que se desplazaron hasta el lugar.

Un mes de julio negro en España

El mes de julio de este 2025 ha dejado 92 personas fallecidas por ahogamiento en los espacios acuáticos españoles, lo que convierte al mes en el cuarto peor julio desde que se recogen datos en el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). En lo que va de año, el número total de víctimas asciende a 302, la cifra más alta registrada en los primeros siete meses del año desde el inicio del INA en 2015.