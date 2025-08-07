El 83% de los andaluces siente "ansiedad por estar fuera de casa" mientras está de vacaciones

Agosto es sinónimo de vacaciones, sin embargo, desconectar sigue siendo una asignatura pendiente para muchos andaluces. Según un nuevo estudio de Ring, empresa de Amazon especializada en dispositivos de seguridad para el hogar, el 83% de los andaluces admite que le cuesta relajarse durante las vacaciones por la preocupación de cómo estarán las cosas en casa.

El 66% de los encuestados andaluces asegura que la seguridad del hogar es su principal preocupación cuando están fuera, por delante de otras inquietudes habituales como el cuidado de plantas, entregas de paquetes o posibles visitas inesperadas.

Para el 27% de los andaluces, el estrés comienza desde el momento en que cruzan la puerta: la ansiedad por dejar la vivienda desatendida puede incluso empañar el inicio del descanso estival.

Conscientes de los posibles imprevistos, muchos toman medidas para proteger su hogar. Más de la mitad recurre a personas de confianza para que vigilen la casa en su ausencia, mientras que otros optan por precauciones como bajar persianas, cerrar cortinas o programar las luces.

Cada vez son más quienes confían en la tecnología para ganar tranquilidad: casi un tercio (29%) de los andaluces ya utiliza dispositivos inteligentes o cámaras de seguridad, y un 16% afirma revisar su vivienda de forma remota mientras está de vacaciones. De hecho, un porcentaje elevado afirma que podría relajarse mucho más si pudiera monitorizar su casa en tiempo real.

Dispositivos como los de Ring facilitan esta tranquilidad gracias a funciones como vídeo en directo, comunicación bidireccional o detección de movimiento, convirtiéndose en aliados clave para quienes desean desconectar sin perder de vista lo que ocurre en casa.