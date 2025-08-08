Extinguido el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba

El incendio declarado este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido extinguido, según han confirmado fuentes municipales pasadas las 00.17 horas de este sábado. Durante toda la noche habrá vigilancia por parte de bomberos, Policía Local y Protección Civil para atender cualquier incidencia en la zona afectada por el incendio. Las mismas fuentes han señalado que un bombero ha sido evacuado del lugar tras sufrir un golpe de calor durante las labores de extinción. No hay constancia de que el fuego haya causado ningún daño personal más.

El incendio en la Mezquita-Catedral ha puesto a toda Córdoba en alerta. A las 21.15 horas el servicio de emergencias 112 ha recibido las primeras llamadas avisando de humo en el entorno del monumento. El obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, informaba poco antes de las 23.00 horas de que "el incendio está controlado y sectorizado. No está extinguido, pero no queda llama viva". Fernández ha explicado que el origen habría estado en una barredora eléctrica dentro del templo, que estaba entre dos capillas, por lo que el fuego ha ascendido rápidamente al encontrarse rodeado de madera.

También el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que se ha desplazado al lugar del suceso, ha confirmado pasadas las 23.00 horas que el incendio está controlado y que se circunscribe a una capilla concreta, en la nave de Almanzor. Tanto el obispo como el alcalde han señalado que inmediatamente se puso en marcha el plan de autoprotección del monumento. "Es terrible, hay daño y ha habido daño y habrá que evaluar los daños cuando ya se extinga el fuego con más detalle a la luz del día y una vez que se pueda acceder a toda la zona -ha señalado el alcalde de Córdoba-, pero no va a ser una catástrofe. Ahora mismo está controlado y sectorizado".

La Mezquita abre este sábado

El Cabildo Catedral ha informado esta noche de que este mismo sábado la Mezquita-Catedral abrirá sus puertas a las visitas, si bien la zona afectada por el incendio estará acotada según las indicaciones que determinen los técnicos.

La capilla donde se encontraba la barredora está junto a la del Espíritu Santo, en una zona donde está la máquina de limpieza y sillas, según han informado fuentes del Cabildo a Diario Córdoba. Enseguida se activó el plan de autoprotección y se personaron tres dotaciones de los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS), según las mismas fuentes.

El arqueólogo del Cabildo, Raimundo Ortiz, ha explicado a CÓRDOBA que toda la parte de la ampliación de Almanzor de la Mezquita-Catedral ha quedado perimetrada. Los bomberos continúan evacuando el humo acumulado en el templo. Los daños que se hayan podido ocasionar empezarán podrán medirse a partir de este sábado.

Imagen del interior de la Mezquita-Catedral tras el incendio difundida por la cuenta de la Policía Nacional en X. / D. C.

Llamaradas

A esta hora, los bomberos siguen trabajando en la zona y la Policía Nacional y Local mantienen controles en parte del perímetro de la Mezquita. Todas las puertas del Patio de los Naranjos y del monumento en general permanecen cerradas al público.

Las llamas se han visto asomar claramente de los laterales del templo, en el ala que da a la calle Magistral González Francés, frente al hotel Eurostars Conquistador. Hasta el momento no hay constancia de que ninguna persona haya resultado herida.

Desde el exterior, se puede ver que el humo procede de una zona entre la Puerta de Santa Catalina y el Sagrario, en la zona de la ampliación de Almanzor.

El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes / Francesco Mammarella

La alcaldesa accidental, Cintia Bustos, ha sido la primera en llegar al lugar del incendio, y poco después lo ha hecho el alcalde de la ciudad, José María Bellido. El alcalde ha accedido al interior del templo para comprobar junto a personal de seguridad cuál era la situación.

En la Puerta Deanes, en la calle Torrijos, donde se encuentra el Palacio de Congresos y el Obispado, el obispo emérito, Demetrio Fernández, seguía con preocupación la evolución de los acontecimientos hasta que personal de la Mezquita-Catedral le ha permitido acceder. En esa zona, decenas de personas esperaban para las visitas nocturnas al monumento. El ambiente era de expectación y preocupación, pero con tranquilidad. En torno a las 22.00 horas, personal del templo ha salido para avisar de que se suspendían las visitas nocturnas por motivos "evidentes".

Los equipos de bomberos siguen trabajando tanto dentro de la Mezquita-Catedral como desde el exterior. La Policía ha cortado los accesos tanto de personas como de vehículos en varias calles del entorno de la Mezquita, pero no en todas. En la calle Magistral González Francés, se han posicionado varios vehículos autobomba de los bomberos y una escala desde donde efectivos del SPEIS trabajan sobre la cubierta de la Mezquita-Catedral para extinguir el fuego.

La Policía Local corta el acceso al casco histórico en la Puerta del Puente, sin embargo, está abierto el tránsito a personas en la calle Torrijos y en la calle Cardenal Herrero.

Expectación en el entorno de la Mezquita-Catedral

El ambiente pasadas las 22.15 horas en la zona más próxima al incendio era de preocupación y expectación ante la actuación de los bomberos, policías, protección civil y demás personal del operativo de emergencia con sus vehículos, luces y sirenas. Pero el fuego estaba muy localizado y perimetrado en uno de los extremos del monumento, por lo que en otras zonas del entorno de la Mezquita-Catedral, como en la calle Torrijos o en el entorno de la Puerta del Puente, el ambiente era de absoluta normalidad. Hasta el punto de que un guitarrista que toca en uno de los muros seguía con su concierto callejero y tampoco se ha suspendido la actuación flamenca en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes.

Tercer incendio en la historia de la Mezquita de Córdoba

El incendio que ha afectando a la Mezquita-Catedral de Córdoba es el tercero que sufre en su milenaria historia en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: El primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

El 29 de mayo de 1910, la Mézquita-Córdoba sufrió el primero de ellos que fue causado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo. El segundo tuvo lugar 5 de julio de 2001. Un fuego en las dependencias del archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5 000 almacenados. Las causas se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa del sol.