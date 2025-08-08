Fuego

El tercer incendio que sufre la Mezquita de Córdoba en su milenaria historia

Imágenes del incendio en la Mezquita de Córdoba. A 8 de agosto de 2025 en Córdoba, Andalucía (España). Esta tarde se ha declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba varios efectivos han acudido a sofocar el incendio.

Imágenes del incendio en la Mezquita de Córdoba. A 8 de agosto de 2025 en Córdoba, Andalucía (España). Esta tarde se ha declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba varios efectivos han acudido a sofocar el incendio. / Madero Cubero - Europa Press

EFE

Madrid

El incendio que ha afectando a la Mezquita-Catedral de Córdoba es el tercero que sufre en su milenaria historia en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: El primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

El 29 de mayo de 1910, la Mézquita-Córdoba sufrió el primero de ellos que fue causado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo.

El segundo tuvo lugar 5 de julio de 2001. Un fuego en las dependencias del archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5 000 almacenados.

Las causas se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa del sol en una sala sin refrigeración y con temperaturas muy altas

Las causas se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa del sol en una sala sin refrigeración y con temperaturas muy altas.

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los monumentos más emblemáticos de España y un referente mundial del arte islámico. Construida en el siglo VIII como mezquita omeya, fue transformada en catedral cristiana en el siglo XIII tras la Reconquista.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, la Mezquita de Córdoba es un símbolo del legado andalusí y uno de los destinos turísticos más visitados de Andalucía. Su valor cultural, artístico y religioso la convierte en una pieza clave del patrimonio universal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los modelos de exámenes de la nueva Selectividad 2025 en Andalucía
  2. El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
  3. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  4. Susana Díaz es mucha Susana Díaz: los errores del PSOE andaluz con la expresidenta
  5. 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
  6. Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
  7. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  8. La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares

El alcalde de Córdoba y el obispo, este sábado sobre el incendio: "La Mezquita se ha salvado"

El alcalde de Córdoba y el obispo, este sábado sobre el incendio: "La Mezquita se ha salvado"

El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: "Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe"

El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: "Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe"

El tercer incendio que sufre la Mezquita de Córdoba en su milenaria historia

El tercer incendio que sufre la Mezquita de Córdoba en su milenaria historia

Extinguido el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Extinguido el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre sus puertas a las visitas en su horario habitual tras el incendio de este viernes

La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre sus puertas a las visitas en su horario habitual tras el incendio de este viernes

Así han quedado las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Así han quedado las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Cabildo agradece la labor de todos los cuerpos implicados en la extinción del incendio de la Mezquita-Catedral

El Cabildo agradece la labor de todos los cuerpos implicados en la extinción del incendio de la Mezquita-Catedral

Medios de toda Europa destacan la rapidez con que se sofocó el fuego de la Mezquita-Catedral

Medios de toda Europa destacan la rapidez con que se sofocó el fuego de la Mezquita-Catedral
Tracking Pixel Contents