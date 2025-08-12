Emergencias
Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"
El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha hablado de "mala fe y mala intención" por parte de "una persona o personas" que podrían haber causado "unos daños incalculables"
Carlos Doncel
"Todo apunta, y tenemos sospechas fundadas, a que el incendio de Tarifa ha podido ser intencionado", ha asegurado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, a mediodía de este martes. "Hablamos de una circunstancia lamentable, de mala intención, de mala fe, de intento de hacer daño. Este autor -o autores- ha podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también de daño personales incalculables", ha insistido Sanz ante los medios.
La lucha contra las llamas que han asolado Atlanterra y Los Alemanes continúa sin tregua. Desde primera hora de este martes, cuatro medios aéreos se han incorporado a las labores de extinción para reforzar al dispositivo terrestre de 150 efectivos del Plan Infoca y Bomberos de Cádiz, que ha trabajado durante toda la noche. El equipo de tierra cuenta con el apoyo de cinco autobombas y una unidad de maquinaria pesada.
Según ha explicado el consejero de la Presidencia, "el flanco derecho del incendio sigue activo y virulento, de hecho tenemos tres focos en este momento". "Por tanto el riesgo y las decisiones que tenemos que tomar desde el Comité de Operaciones están vinculadas a ese factor de riesgo que puede venir por el intenso calor y el viento local, que este lunes registró rachas de más de 50 kilómetros por hora, el doble de lo previsto".
Por su parte, en el lado izquierdo, el trabajo de la buldócer durante toda la pasada madrugada ha permitido "que las autobombas puedan entrar en lugares de muy difícil acceso", según ha apuntado Antonio Sanz. "Ese trabajo que ha hecho la maquinaria pesada nos permite seguir avanzando en la actuación terrestre, algo fundamental para permitir la seguridad y evitar que el incendio pueda seguir extendiéndose".
