Así es el bar favorito de Roberto Leal en Sevilla: una taberna de las de toda la vida en pleno barrio de Triana

El presentador sevillano Roberto Leal se ha convertido en uno de los rostros televisivos más queridos y reconocidos de todo el panorama nacional, una proyección que aprovecha para deshacerse constantemente en halagos de las maravillas de Sevilla y, en concreto, de su querida Alcalá de Guadaíra, posicionándose como uno de los mejores embajadores de la provincia por todo el territorio nacional.

Así, es común escucharle hablar en cada una de sus intervenciones de su tierra, sus raíces y todo aquello que el comunicador admira y añora de su hogar ahora que se ha trasladado a Madrid para desarrollar su exitosa carrera televisiva. Es lo que ocurrió en una entrevista pasada de Roberto Leal en la Guía Repsol, en la que el presentador aseguraba que los "rincones de buen comer" de Sevilla son excepcionales, pero hay uno que consigue conquistarle por encima de todo.

"Mi ruta gastronómica siempre arranca en el bar 'Las Golondrinas' de Triana", ha señalado el presentador, que ha asegurado que cualquier experiencia culinaria debe arrancar desde la "Triana más rancia" con sus "miles de rincones" de excelencia culinaria. Y entre todos ellos destaca este tradicional establecimiento considerado "un espacio gastronómico emblemático en el corazón de Triana".

El bar favorito de Roberto Leal, uno de los más tradicionales de Sevilla

Este negocio arrancó su andadura en 1962 en la calle Antillano Campos con una carta que combina calidad, sencillez y autenticidad que rinde culto al buen tapeo de calidad y a buen precio, lo que le ha granjeado tal éxito que han tenido que expandirse por toda la capital con nuevos locales. "Nuestras tapas que han conquistado tanto a vecinos como a visitantes de todo el mundo, quienes encuentran en cada bocado un homenaje a las raíces culinarias de Triana", señalan desde el propio negocio.

Un establecimiento en el que Leal aconseja pedir sus "champiñones y punta de solomillo", que ha asegurado que son de "gloria". Además, el sevillano guarda un cariño especial a otro bar sevillano, la taberna 'Casa Aurora' de Alcalá de Guadaíra, en la que se "tira la cerveza más fría del universo".

Los bares imprescindibles de Roberto Leal en Sevilla

"Es uno de mis imprescindibles. Primero porque mi amigo Jesús es una de las personas más hospitalarias y cultas que he conocido detrás de una barra. Un genio que a la vez que te sirve te pone al día de la actualidad, la vida, la física y la cuántica", ha señalado durante la entrevista, en la que ha aconsejado probar las milhojas de ventresca, los boquerones fritos y la poleá de Alcalá, "una especie de gachas dulces que quita el sentío".

Y en su ciudad también el que considera el mejor restaurante de carretera de la provincia, la 'Venta La Vega', situada en la carretera que une el municipio con Morón de la Frontera: "Especialmente para desayunar".