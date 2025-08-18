BBVA eleva un 7,6% la nueva financiación a pymes y empresas en Andalucía

BBVA ha concedido 3.878 millones de euros en nueva financiación a pymes, autónomos y empresas en Andalucía, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución refleja el compromiso del banco por reforzar su apoyo al tejido empresarial, combinando soluciones financieras con una propuesta de valor adaptada a las necesidades de cada cliente. En España, el crecimiento en el primer semestre fue de un 17%, superando los 49.000 millones de euros de nueva financiación.

“En BBVA trabajamos para ser el motor que impulsa a las pymes y autónomos en Andalucía, apoyándolos con recursos, herramientas y una relación cercana que les permita afrontar sus retos con confianza. Este año, hemos logrado reforzar nuestro compromiso, incrementando de forma significativa la financiación y ganándonos la confianza de miles de nuevas pymes y autónomos que ven en nosotros un aliado estratégico para su desarrollo y crecimiento sostenible”, ha señalado José Luis Serrano, director de pymes de BBVA en España.

El crecimiento registrado se alinea con la estrategia de BBVA centrada en empresas, uno de los ejes del actual plan estratégico. La entidad ha consolidado su posición en este segmento, no solo por el aumento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes. La apuesta por la simplificación de procesos, un modelo de relación cercano y el desarrollo de soluciones digitales han contribuido a que un número creciente de empresas elijan a BBVA como su banco de confianza.

Apoyo a las pymes

Además del crédito, BBVA está fortaleciendo su propuesta no financiera. La entidad fue pionera en lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España sin coste adicional para el emprendedor. Este servicio, en colaboración con Ayuda T Pymes, permite crear una sociedad legalmente constituida en pocos días y sin tener que ocuparse de trámites administrativos, lo que ha eliminado una de las principales barreras a la hora de emprender. La firma de la escritura notarial se puede realizar de forma digital y, una vez formalizada, ésta se envía automáticamente a la oficina de BBVA, agilizando así los tiempos de alta.

El servicio ha ido ganando peso entre los nuevos emprendedores gracias a la atención personalizada y la posibilidad de realizar todo el proceso desde casa. BBVA logra entregar una empresa constituida a sus clientes en un tiempo récord de 15 días naturales. Este modelo de acompañamiento se complementa con productos como la Cuenta Empresa Bienvenida, sin comisiones, y promociones adicionales para nuevos clientes, como bonificaciones mensuales o TPVs sin coste durante el primer año.