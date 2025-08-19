Andalucía insta a «no bajar la guardia» para prevenir el riesgo de incendios

Andalucía no ha sufrido aún ningún gran incendio este verano como los que están afectando a otras comunidades, salvo el ocurrido en Tarifa, pero no por ello baja la vigilancia y reclama la colaboración del Gobierno con sus medios.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, insta «a mantener la precaución y a no bajar la guardia para seguir protegiendo el monte andaluz y sus pueblos, aunque bajen las temperaturas» a partir de este martes, 19 de agosto, «porque el riesgo de incendios sigue siendo extremo».

Así lo subrayó el consejero en un comunicado difundido al hilo del Día Mundial de la Prevención de Incendios que se conmemora el 18 de agosto, y en el que Antonio Sanz señaló que desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se quiere remarcar que, «aunque termine la ola de calor, el riesgo de incendio se mantiene extremo».

Desde la agencia se indicó que el desplazamiento del anticiclón de las Azores traerá consigo «un aumento de la intensidad del viento, especialmente en las provincias de Huelva y Málaga, lo que exige una especial atención, prudencia y vigilancia para evitar que se inicien incendios que serían muy difícil de extinguir», advirtió el consejero.

Sanz puso de relieve que, «después de varios meses de altas temperaturas y sin precipitaciones, hemos sufrido una larguísima ola de calor de 16 días seguidos que ha producido un estrés hídrico extremo en la vegetación de nuestros montes y masas forestales, lo que la hace aún más inflamable».

«No podemos olvidar tampoco que este año las intensas lluvias de otoño e invierno han hecho que en nuestros montes haya mucha más masa forestal que ahora está muy seca y, hasta que lleva, mantendrá una altísima inflamabilidad», añadió el consejero.

Desde la Consejería de la Presidencia han subrayado que la EMA tiene al operativo Infoca, al 112 y a Protección Civil «muy pendientes de la situación».

Se está haciendo un llamamiento también a los municipios para que, «en el ámbito de sus competencias, establezcan las medidas necesarias para prevenir riesgos e incrementar las medidas de seguridad».

Antonio Sanz explicó, en este mismo sentido, que desde la Junta de Andalucía se ha solicitado al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «intensifiquen la vigilancia en las zonas rurales para asegurar la protección de nuestro patrimonio natural y el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios, entre las que se cuentan la limitación del tránsito en las áreas forestales».

Críticas a Puente

Muy crítica con la gestión del Gobierno se muestra la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, quien cuestionó ayer que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ofrezca un pacto de Estado contra los incendios mientras mantiene en el Gobierno a Óscar Puente, «el pirómano mayor de la política española». «No vale de nada que el presidente del Gobierno esté ofreciendo un gran pacto de Estado para la lucha contra los incendios forestales mientras tenemos dinamitando esas posibilidades de acuerdo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible», enfatizó este lunes.

Navarro insistió en que, «lejos de dedicarse a lo que tiene que hacer, que es cuidar y velar por el buen funcionamiento de las infraestructuras dependientes de sus ministerios», Óscar Puente ha preferido «verter comentarios contra presidentes de comunidades autónomas y contra quienes tienen la verdadera responsabilidad y competencia de luchar contra los incendios».

La presidenta del PP de Málaga realizó estas declaraciones durante la decimocuarta edición de los Premios Populares del Año, en la que la Asociación de familiares y personas con problemas de salud mental, Afenes, ha sido la galardonada y que se entregan en la semana de Feria.