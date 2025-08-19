El SAS llama a donar sangre y advierte de que la reserva de los hospitales tiene para "menos de cuatro días"

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha reiterado su llamamiento a la donación de sangre ya que las reservas en los hospitales andaluces están "a menos de cuatro días, cuando lo ideal es a siete". "Están al 50%" de su capacidad, alertan desde el SAS.

Fuentes de Salud han reconocido que tras el puente de agosto "se produce una bajada de los stocks", y, aunque la actividad "disminuye un poco en agosto, habitualmente no desciende más allá del 7%". Esa actividad además repuntará a principios de septiembre y los niveles de reservas suelen ser "muy bajos" tras el verano.

En Andalucía, hasta julio, se han realizado 162.936 donaciones --151.763 de sangre y 11.173 de plasma-- frente a las 166.397 de los primeros siete meses de 2024. Por provincias, en Almería se han hecho hasta julio 12.508 donaciones de sangre y 1.622 de plasma; en Cádiz, 17.377 y 1.157 respectivamente; en Córdoba, 15.934 y 814; en Granada, 21.766 y 3.283; en Huelva, 10.924 y 994; en Jaén, 14.413 y 1.256; en Málaga, 24.844 y 1.175 y en Sevilla, 33.997 donaciones de sangre y 872 de plasma, según los datos ofrecidos por Salud a Europa Press.

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC), del Servicio Andaluz de Salud, quiere recordar la importancia de donar sangre durante los meses de verano. En la época estival, el número de donaciones desciende en torno a un 20%, pero la demanda hospitalaria se mantiene, incluso se incrementa en algunos servicios, de ahí la importancia de que la ciudadanía continúe con este gesto solidario también en agosto.

¿Quién puede donar?

Los requisitos para poder donar sangre son sencillos: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, y sentirse sano. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite. Es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado.

Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico básico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada quince días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte dos horas antes de donar y 24 horas tras la donación.