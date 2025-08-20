Cae en Los Barrios una red de la Costa del Sol dedicada al robo en vehículos

La Guardia Civil ha detenido en Los Barrios (Cádiz) a seis personas pertenecientes a una organización criminal de origen rumano dedicada al robo en el interior de vehículos.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación comenzó el pasado mes de mayo, tras detectar los agentes un aumento de este tipo de delitos en las inmediaciones de establecimientos comerciales del polígono de Palmones.

Las víctimas eran principalmente personas residentes en distintos países europeos y de origen marroquí que estacionaban sus vehículos particulares en los aparcamientos del polígono para realizar algunas compras antes de embarcar para pasar las vacaciones en Marruecos.

Cuando regresaban de realizar las compras, comprobaban que habían sufrido robos, principalmente de dinero y objetos de valor que se encontraban en el interior del vehículo.

Los autores seleccionaban a sus víctimas aguardando hasta que estacionaban el vehículo. Posteriormente, unos miembros del grupo seguían por el supermercado a las familias, mientras el resto abrían el vehículo para sustraer el dinero y los objetos de valor que se encontraban en el mismo.

Las gestiones policiales han permitido conocer que los autores de estos hechos delictivos están perfectamente organizados, son de origen rumano y residentes en la Costa del Sol. Tenían un modo de vida nómada por toda la Costa del Sol, cambiando habitualmente de dirección para evitar ser localizados.

Para la comisión de estos robos, los investigados alquilaban vehículos de diferentes empresas ubicadas en el aeropuerto de Málaga.

Durante la investigación, los agentes sorprendieron in fraganti a los sospechosos mientras intentaban robar en el interior de un vehículo. Durante el operativo han sido detenidas seis personas, tres de ellas en el mismo polígono y otras tres en el peaje de Manilva, cuando intentaban huir dirección Málaga.

En el interior de los vehículos portaban inhibidores de frecuencia para inutilizar el cierre de los vehículos. A la organización se le atribuyen al menos trece robos realizados con el mismo modus operandi.

Junto con las detenciones, los agentes han logrado recuperar algunos efectos robados como joyas y perfumes.