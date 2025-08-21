Andalucía ofrece ayudas por valor de 1,4 millones para incentivar la inversión industrial

Andalucía incentiva la inversión industrial en las provincias de Málaga, Sevilla y Huelva a través de ayudas que suman un valor total de 1,4 millones de euros y que se distribuirán en tres partes iguales de 461.844 euros.

Las partidas económicas que ofrece la Junta de Andalucía deberán destinarse para la infraestructura básica de los proyectos de la industria, con el objetivo de promover el desarrollo de nuevas actividades e infraestructuras industriales, así como la ampliación o modernización de instalaciones existentes.

Atraer inversión

El BOJA recoge estas ayudas, cuyo fin es el de ser un estímulo adicional para atraer inversiones industriales a Andalucía y propiciar la ampliación de proyectos ya existentes con nuevas capacidades, según indicó ayer la Consejería de Industria en un comunicado. Las prestaciones podrán cubrir, de forma parcial o total, las inversiones que se produzcan en este año 2025, con la fecha limite del 15 de noviembre, y desde la institución señalan que los proyectos que se podrán acoger son los que catalogan como industriales y servindisustriales.

Acerca de los gastos que engloban las ayudas, la Consejería destacá que se pretende subvencionar los que condicionan su localización, como son los relativos a la adquisición de terrenos o naves, urbanización, traídas y acometidas de servicios, y construcciones, entre otros. El plazo de presentación para las solicitudes arrancó este 19 de agosto y se aceptarán peticiones hasta el mismo día de septiembre. Podrán presentarse pymes, autónomos o grandes empresas que realicen actividades industriales o servindustriales.

Estas prestaciones cuentan con el régimen de concurrencia competitiva y los criterios para seleccionar las iniciativas serán tres: aquellas que cuenten con mayor carácter tractor en términos de empleo, las que tengan prevista una pronta ejecución y la naturaleza de las actividades objeto del proyecto. Además, se podrán presentar las empresas que se dediquen a realizar infraestructuras e instalaciones para la mejora o dotación del entorno manufacturero en polígonos industriales, parques empresariales o espacios productivos.

