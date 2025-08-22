Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva

Salvamento Marítimo ha evacuado en un helicóptero al helipuerto de Motril (Granada) a una persona de origen magrebí que había sido rescatado en alta mar por un mercante después de llevar varios días a la deriva, por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital motrileño.

Fuentes de Salvamento Marítimo han indicado a EFE, un poco antes de media mañana un mercante localizó a un hombre que llevaba puesto un neopreno en el agua, a algo más de 24 millas al sur de Caleta de Vélez (Málaga), por lo que fue requerido en el punto un helicóptero para trasladarlo a tierra.

Pasadas las 12.30 horas el helicóptero Helimer 215 lo trasladaba al helipuerto de Motril donde lo esperaban los servicios sanitarios para trasladarlo al hospital Santa Ana, donde ha quedado ingresado.

El rescatado es un hombre de nacionalidad marroquí, según ha dado a conocer él mismo tras ser rescatado en alta mar, y al parecer llevaba varios días en el agua, por lo que se encontraba grave con una fuerte deshidratación.