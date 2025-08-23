Más de 160 rescates del GREIM en Andalucía y 16 muertes, muchas evitables

Los tres Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil en Andalucía han realizado en los primeros siete meses del año 160 intervenciones, la mayoría provocadas por negligencias, que se han saldado con 16 fallecidos, un centenar de heridos y un número similar de ilesos.

Según han informado a EFE fuentes de esta unidad especializada, los agentes del Greim repartidos en tres bases andaluzas han participado en 160 rescates tanto en zonas de montaña como de agua, para atender a más de 200 personas.

El auge de las salidas a la montaña, tanto en invierno como en verano, las rutas por saltos y ríos especialmente en verano, y la imagen reforzada en redes sociales de que cualquiera puede hacer casi cualquier cosa, sustenta estas cifras de los primeros meses de este año.

"La mayoría de los rescates responden a imprudencias, por falta de material o por sobreestimación de las propias condiciones", ha explicado el jefe del Greim de Granada, Luis Raya.

Los agentes especializados de su equipo, que cubre Granada, Jaén, Almería y parte de Córdoba, y los de los grupos con sede en Álora (Málaga) y Ubrique (Cádiz), han atendido a 212 personas, una cifra que incluye 16 víctimas mortales.

La montaña, un lugar extremo

Entre las actuaciones de los agentes del Greim de los primeros siete meses del año destacan los fallecidos, una cifra elevada que no incluye los suicidios.

Raya ha recalcado que solo una minoría de las intervenciones de los agentes está provocada por causas fortuitas frente a una mayoría amplia de ocasiones que podría haberse evitado "con sentido común".

"La montaña va estar ahí mañana, si hay un temporal, llueve o las previsiones meteorológicas son malas, quédate en casa", ha resumido el teniente, quien ha añadido que los accidentes también existen.

Entre las víctimas mortales de este año se encuentran montañeros especializados, deportistas federados que han perdido la vida pese a contar con la formación, el material, la experiencia y la preparación necesarias, porque la montaña es cambiante.

La excepción

Sin embargo, los rescates del Greim responden en un porcentaje ampliamente mayoritario a causas evitables como la falta de nivel técnico o de experiencia, una inadecuada preparación física, salir solo a la montaña, los descuidos, abordar una subida al Veleta en chanclas o no preparar adecuadamente una salida a la montaña.

Raya ha puesto como ejemplo uno de los rescates de los agentes de Granada del pasado mes de abril, el de un grupo de 17 jóvenes, la mayoría menores de edad, que se quedó atrapado a más de 3.000 metros de altitud, en el Cerro de los Machos de Capileira (Granada).

El grupo, de un club de montaña barcelonés, tenía a tres guías de entre 19 y 21 federados pero sin titulación de técnico de montaña, y se vio sorprendido por la mala climatología que se sumó a la insuficiente experiencia en alta montaña.

Los agentes necesitaron hacer hasta cinco portes con la unidad aérea para evacuar al numeroso grupo desde la cara sur del Cerro de los Machos hasta el Puerto Molina de Capileira, un rescate que hicieron con grandes rachas de viento y la poca visibilidad al ocaso, condiciones especialmente adversas.

"Si ese rescate no lo hubiésemos hecho con el helicóptero, las consecuencias podrían haber sido muy graves, incluso mortales", ha recordado Raya. En este caso, la intervención se saldó sin víctimas mortales por el trabajo complejo para los pilotos de la Unidad Aérea, clave en el trabajo del Greim.

Otro ejemplo de rescates que pudieron evitarse fue el intento de subir al Mulhacén de una pareja que, pese a la borrasca 'Martinho' del pasado marzo, inició un ascenso fallido, sin preparación ni material adecuado, por lo que fueron rescatados con síntomas de hipotermia.

El Sereim ha contado en un alto porcentaje de sus intervenciones con los integrantes de la unidad aérea de la Guardia Civil, encargados que facilitar tanto el acceso a los puntos del rescate como la evacuación de los heridos, siempre que las condiciones permitan el vuelo.

Consejos básicos

Entre los consejos básicos, Raya ha explicado que lo recomendable es ir en grupos de al menos tres personas, consultar las condiciones meteorológicas, estudiar la ruta, ir equipado con ropa de abrigo también en verano si el destino es la montaña, avisar de los planes a familia o amigos y saber cómo enviar la geolocalización en caso de necesitar ayuda. Y precaución, porque los rescates ponen en riesgos al Greim y la Unidad Aérea.

mro/vg

(vídeo)