Así es la paradisíaca playa poco conocida de Andalucía, repleta de dunas y vegetación: está en el municipio más feliz de España

Adentrarse en los más de mil kilómetros de costa que componen Andalucía permite a los visitantes disfrutar de los entornos más salvajes, inexplorados y hermosos de todo el país. Unos lugares que tienen en la provincia de Cádiz uno de sus principales bastiones gracias a sus enormes arenales, sus paisajes repletos de vida y sus aguas cristalinas, que permiten contemplar su rico fondo marino.

Y entre todos estos enclaves, destaca una playa localizada en el municipio más feliz de España, que ha sido calificada por los expertos en viajes de 'National Geographic' como uno de los diez mejores litorales de Cádiz que ningún gaditano o turista se deben perder.

Se trata de la playa de Camarón-La Laguna, un litoral situado entre las playas de La Regla y de las Tres Piedras que cuenta con una belleza única desde su privilegiada ubicación, en el municipio gaditano de Chipiona, que ostenta el título de ser la localidad más feliz de toda España en este 2025.

Esta costa considerada una de las más espectaculares de todo el país está formada por un paisaje salvaje y prácticamente virgen que se extiende por sus 2,3 kilómetros de extensión. De igual modo, este paraje cuenta con un sistema dunar propio y una rica vegetación que acoge a un gran número de especies, lo que le ha servido para ser declarado como zona protegida.

Esta playa de Cádiz, un entorno repleto de dunas y aguas cristalinas

Además, en esta playa se pueden contemplar los corrales de pesca del camarón al bajar la marea, lo que le da su particular nombre a este litoral gaditano poco conocido para la mayoría de visitantes.

Pero si un aspecto consigue destacar esta playa sobre el resto de las del territorio es su particular acceso, pues para entrar en este enclave es necesario atravesar unas enormes plataformas de manera que protegen el rico sistema dunar, "a la vez que quedan muy vistosas para los selfies playeros", tal y como han señalado los propios expertos de National Geographic.