Moreno pide conseguir "una mayoría social" de cara a las próximas elecciones

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP autonómico, Juanma Moreno, ha advertido de la importancia del curso político que está a punto de comenzar, en el que todo el "todo el camino andado se puede desandar", si no se revalida "una mayoría social por parte de todos los ciudadanos". En ese sentido, Moreno ha aludido a unas elecciones que, aunque no tienen una fecha marcada, llegarán a "principios o finales de junio". Por ello, ha afirmado también el PP es "necesario" porque "tenemos otro estilo, sin insultos y con soluciones".

Así lo ha explicado en la noche de este sábado durante una recepción en la caseta de la formación en el recinto ferial de Almería en la que, además de aludir a las elecciones, también ha resaltado los valores de "trabajo", "escucha" y "solución de problemas de los ciudadanos" inherentes a un partido que "tiene otro estilo" y que "se aleja del insulto tan habitual" en la actual escena política.

"Tenemos que estar pendientes porque no sabemos qué va a pasar en nuestro país, con un Gobierno que no es capaz de sacar unos Presupuestos ni de resolver los graves problemas ni los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española y que podría también adelantar esas elecciones", ha agregado el presidente, además de pedir a los asistentes "estar preparados" para hacer "lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar".

"Que es escuchar a los ciudadanos, escuchar sus problemas. Y lo que mejor sabemos hacer nosotros, a diferencia de otros es solucionar problemas a los andaluces, a los almerienses y a los españoles", ha añadido.

Asimismo, el líder del PP andaluz ha abundado en que el Partido Popular "tiene otro estilo, otra forma de hacer las cosas", calificando que "por eso somos distintos, por eso somos necesarios, fundamentales e imprescindibles para el presente y el futuro de Almería, de Andalucía y de España".

El acto, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, del presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, del consejero de Agricultura y Pesca del PP de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP de Andalucía, María del Carmen Castillo; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya, entre otras personalidades, estaba dedicado a la figura del afiliado.

A estas "personas anónimas", Moreno les ha dedicado unas palabras de agradecimiento por "haber hecho posible la progresión en el tiempo de este proyecto político, "en ocasiones de padres a hijos y de hijos a nietos, pasando el testigo".

Plan Infoca

Asimismo, el líder del PP-A ha felicitado al Servicio de Extinción de Incendios Forestales en Andalucía, el Plan Infoca, por sus intervenciones durante los continuos incendios que han sido activados durante este verano en el país.

"Tampoco quiso perder la oportunidad de felicitar y agradecer a los equipos del Infoca, por haber dado la cara combatiendo el fuego en todos y cada uno de los rincones de Andalucía y también ayudando a nuestros compatriotas en Castilla León, en Galicia y en Extremadura, porque Andalucía es solidaria, Andalucía es parte de España y Andalucía siempre está cuando se le necesita", ha manifestado el presidente.

Nuevo curso político

Ante el horizonte del nuevo curso político, el presidente del PP de Andalucía se ha encomendado en "gestión y más gestión", siguiendo con los proyectos ya en marcha. "Nosotros no somos de los que se levantan una mañana y el único trabajo que tienen es insultar. Nosotros estamos pensando en otras cosas. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por el trabajo que habéis realizado durante todo el curso político pasado y por lo que sé que vais a hacer en próximos años", ha concluido Juanma Moreno.