Andalucía cierra sus oposiciones de Secundaria con 571 vacantes, el 15% de las plazas desiertas en España

En las oposiciones para profesores de Secundaria de la Junta de Andalucía en 2025 se ofertaron 400 plazas de la especialidad de Matemáticas y finalmente sólo se pudieron cubrir 109. En Informática se quedaron 176 vacantes y en Filosofía fueron 89. En total, las mayores oposiciones que ha celebrado Andalucía para cubrir plazas de docentes se quedaron con 571 vacantes, un 7,1% del total. El resto, un 93% se pudieron cubrir.

Este dato, difundido a principios de agosto por la Junta de Andalucía, cobra más relevancia al compararlo con los resultados del resto de comunidades que realizaron procesos de oposiciones durante este año 2025. En total, en España se quedaron disponibles 3.818 plazas de Secundaria y de FP, un 23,8% del total. El índice de vacantes de Andalucía fue, por tanto, de los más bajos de España.

Concretamente, según los datos difundidos por el CSIF, sólo dos comunidades, Cantabria y Ceuta, lograron cubrir todas sus plazas vacantes. A partir de ahí, las comunidades con mayor nivel de cobertura fueron Cataluña (5,25 %) y Castilla-La Mancha (5,39 %). Le sigue en esta clasificación Andalucía. Estos datos contrastan con las dificultades para cubrir vacantes de territorios como Melilla (62,5%), Baleares (54,9%) o Castilla y León (53,9%). El proceso andaluz para Secundaria y FP (el analizado por el CSIF) ha sido además el de mayor envergadura de este año entre todas las comunidades autónomas.

Especialidades con más plazas desiertas

"A nivel nacional, el porcentaje global de las llamadas plazas desiertas afecta a un gran número de especialidades, sobre todo a las asignaturas técnicas de Secundaria -Matemáticas, Física y Química y Tecnología- y de Formación Profesional -particularmente aquellas relacionadas con informática, ciencias de la salud y automoción-", según explica el presidente de CSIF, Mario Gutiérrez.

En el caso andaluz, la tendencia es similar: el 83% de las plazas vacants corresponden a tres especialidades del Cuerpo de Secundaria: Matemáticas (han sido seleccionados 191 profesores y han quedado por cubrir 209 plazas), Informática (han sido seleccionados 252 profesores y restan 176 plazas) y Filosofía (han sido seleccionados 143 profesores y han quedado por cubrir 89). Además, han quedado vacantes en Latín (21), Griego (5), o Mantenimiento de Vehículos (28), entre otras.

Según subraya la Junta de Andalucía, esta situación arranca en el propio momento de la inscripción para la convocatoria: "El número de partida de aspirantes en las mismas ya era bastante reducido en comparación con otras especialidades, dado que son perfiles altamente demandados en los distintos sectores productivos", explica la Consejería de Desarrollo Educativo en la información difundida a principios de agosto.

De hecho, el volumen de docentes inscritos en las pruebas, con más de 42.000 aspirantes, contrastaba con las plazas disponibles para este año entre Primaria, Secundaria y otras disciplinas, un total de 7.370. Para 2026 la Junta de Andalucía prepara una nueva convocatoria.