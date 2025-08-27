Sucesos
Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
El suceso ha tenido lugar en la madrugada del miércoles y ha causado conmoción en la localidad
Rafael Valenzuela
La Guardia Civil ha detenido en Almedinilla (Córdoba) a un hombre como presunto autor de los disparos que han causado la muerte de otro vecino de la localidad de la Subbética.
Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, los hechos ocurrieron entre la una y las dos de la madrugada de este miércoles en un conocido establecimiento hostelero del municipio, el bar Oasis, cuando, por causas que está investigando el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el ahora detenido disparó en dos ocasiones al propietario del negocio con una escopeta, causándole la muerte.
Las fuentes consultadas por este periódico han señalado que cuando ocurrió todo había solo dos clientes en el bar Oasis, un negocio de la zona alta del pueblo muy frecuentado por los vecinos, especialmente trabajadores. Al parecer, el presunto autor de los hechos irrumpió en el negocio con una escopeta y, sin que hubiera discusión previa con la víctima, disparó sobre el empresario.
Desde el instituto armado han indicado que inmediatamente se puso en marcha todo el dispositivo que dio como resultado la detención del presunto autor, que pasará en las próximas horas a disposición judicial.
El suceso ha causado en la localidad una fuerte conmoción porque tanto detenido como víctima son personas muy conocidas e, incluso, apuntan algunas fuentes, tenían una relación de amistad. Ambos tenían la misma edad, aproximadamente, entre 55 y 60 años. Esta mañana, apuntan algunos vecinos, el asunto es el tema de conversación en todos los puntos del pueblo, porque nadie le encuentra explicación a lo ocurrido.
La autoridad judicial ha autorizado el levantamiento del cadáver durante la madrugada. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde le será practicada la autopsia.
(Seguirá ampliación)
- Estos son los modelos de exámenes de la nueva Selectividad 2025 en Andalucía
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Susana Díaz es mucha Susana Díaz: los errores del PSOE andaluz con la expresidenta
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
- Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos