La Junta de Andalucía congela los precios de los comedores, aulas matinales y extraescolares para este curso

Los días se acortan, las noches refrescan y muchos vuelven a casa después de las vacaciones. Comienza la vuelta al cole y las familias andaluzas preparan los bolsillos para hacer frente al material escolar, el comedor o el inglés. Después de la subida que se produjo para el curso 2024-2025, la Junta de Andalucía ha congelado los precios de los comedores escolares, las aulas matinales y las actividades extraescolares.

El mes de agosto termina sin ninguna publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) sobre una alteración en los precios de los servicios escolares complementarios. En los últimos 20 años la subida de estos costes ha sido un habitual en cada inicio de curso. De hecho, esta es la primera vez en tres cursos que la administración autonómica no toca los precios ni de los comedores, ni las aulas matinales ni las extraescolares.

En los últimos cinco cursos, el precio de los comedores escolares ha subido en hasta tres ocasiones. El último aumento se produjo el pasado curso, cuando la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional publicó en BOJA un crecimiento del 11,2%, e 4,98 euros al día hasta los 5,54 euros al día. "La motivación de la revisión de los precios públicos acordada obedece a la necesidad de garantizar un equilibrio económico entre la prestación de los servicios y el coste que originan", explicaba entonces la consejera Carmen Castillo.

Comedor como "fuente de conflicto"

Si bien la Junta puso como excusa para el aumento de los precios de los comedores, una mejora en el servicio y los productos, la reclamaciones de las familias sobre la comida que reciben sus hijos son una constante cada curso escolar. "El comedor es la mayor fuente de conflicto, quejas y reclamaciones", sentenciaban desde la confederación andaluza de Ampas por la educación pública (CODAPA), una de las asociaciones que más reclama la mejora de las cantinas en los colegios.

Los colegios andaluces dan de comer a 200.000 niños cada día y sirven casi 20 millones de menús al año. Desde la Consejería mantienen las ayudas de cursos anteriores para poder pagar este servicio. Así, habrá bonificaciones según la renta, que benefician al 70% de las familias, y el 45% de los niños podrán gozar de este servicio de forma totalmente gratuita. De hecho, la Junta de Andalucía invierte en este servicio escolar complementario 89,3 millones de euros cada año.

Por su parte, los costes tanto del aula matinal como de las actividades extraescolares mantienen los mismos precios que estableció el BOJA en 2023. Es decir, al mes, los padres deben pagar 17,51 euros por actividad. "Los costes del servicio público de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares han tenido un importante crecimiento en los últimos años derivados tanto del aumento del coste de los alimentos y su distribución, como de los gastos de personal tras los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional", señalaron desde la Junta hace dos años.