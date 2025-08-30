Un incendio en un AVE en Ciudad Real suspende la circulación de trenes entre Andalucía y Madrid

Un incendio originado en el coche cola de un tren de alta velocidad, en el que viajan 210 personas y que ahora se encuentra detenido en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, ha obligado a suspender la circulación ferroviaria, según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. Entre los trenes afectados, se encuentra un AVE que partió de Málaga y tenía destino Atocha, en Madrid, el 02123.

Este tren viajaba desde Almería con destino Madrid. La Guardia Civil está evacuando a los pasajeros mientras los bomberos trabajan en la extinción del incendio. El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía está cortado.

Desde Adif precisan que este tren se encuentra detenido entre Puertollano y Calatrava y que se ha suspendido la circulación en este tramo de la línea de alta velocidad . El resto de trenes también están detenidos en el trayecto a la espera de la reanudación del servicio.. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Puertollano, Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico en preventivo.

Renfe ha informado de que algunos de los trenes afectados son el AVE 02123 Málaga-Madrid que permanece detenido en Puertollano, el AVE 02136 Madrid-Granada, detenido en Malagón; y el AVLO 02137 Sevilla-Madrid, parado en Villanueva de Córdoba.

Además, el AVANT 08151 Puertollano-Madrid realizará el trayecto entre Puertollano y Ciudad Real por carretera, mediante un servicio alternativo de autobuses. Por el momento no se han concretado los plazos de recuperación de la circulación.

Retrasos esta mañana

Los trenes de Madrid a Andalucía registraban retrasos esta mañana por otras incidencias en la línea en Ciudad Real que ya han sido solucionadas, según fuentes de Adif y Renfe. Adif ha señalado que desde las 11.55 horas había una incidencia en un desvío de la estación de Brazatortas (Ancho Estándar), lo que obligó a circular por una sola vía entre Brazatortas y Calatrava.

Además, ha añadido que a las 12.41 horas ha quedado reparada la avería y se ha restablecido la circulación con normalidad, aunque afectó a 5 trenes de Larga Distancia AVE con un retraso medio de 10 minutos. La operadora de infraestructuras ferroviarias ha señalado que desde las 7 hasta las 9.30 se han acumulado retrasos debido a otra incidencia en Puertollano, que tenía su origen en trabajos en la infraestructura y que se va normalizando a lo largo de la mañana.

Renfe ha indicado que se han producido retrasos de unos quince minutos en una veintena de trenes de esa línea, en concreto con los AVE a Andalucía y los Avant a Puertollano. Por su parte, Ouigo ha reconocido que se han producido demoras en algunos trenes esta mañana y han añadido que "no tienen constancia de que se puedan dar a lo largo de la tarde" e Iryo no tenía conocimiento de una circunstancia de este tipo en esa línea.