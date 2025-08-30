Lío político en Lucena por programar en la Feria a un cantante que dijo: "Odio a los rojos"

El equipo de gobierno del PP en Lucena se enfrenta a una polémica imprevista en una área, la de fiestas y cultura, poco dada a los jaleos políticos. Se trata de la programación en la próxima feria de septiembre de la actuación del cantante de reguetón dominicano -aunque afincado en España desde hace años- Henry Méndez, que se descolgó en un concierto reciente en el festival Starlite de Marbella con el siguiente comentario: "Vota a, ¿cómo se llama?, a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana. Yo no soy socialista, odio a los rojos".

Como era de esperar, las reacciones de los partidos de izquierda no se han hecho esperar y tanto IU y como PSOE han reaccionado con sendos comunicados. Los socialistas, señalados directamente por Méndez en sus manifestaciones, han sido más comedidos y únicamente reclaman explicaciones al equipo de gobierno. Desde el grupo municipal afirman estar “absolutamente en contra de aquellos que lanzan mensajes de odio hacia una parte importante de la población”, en palabras del secretario general del PSOE, Jacob Lorenzo.

El PSOE enmarca las declaraciones del cantante en “la torpeza de un artista venido a menos que entra en asuntos polémicos”. Por ello, según comenta Jacob Lorenzo, desde el PSOE de Lucena, y por respeto a la concejala de fiestas, “no pediremos la cancelación del concierto o la rescisión del contrato como sí ha sucedido en otros municipios, al entender que esto supondría gastar más dinero de los lucentinos y lucentinas en este evento”.

En Madrid, sin embargo, sus compañeros de partido sí solicitaron la cancelación del concierto previsto para el próximo día 13, lo que el gobierno del PP en la capital ha rechazado. En Elda (Alicante), por contra, su actuación señalada para el día 8 de septiembre sí ha sido ya cancelada por el gobierno local socialista.

Mientras, IU ha ido más lejos y ha solicitado la sustitución de Henry Méndez por algún otro artista como Omar Montes o Lia Kali, acusando al cantante de lanzar "mensajes de odio". En su comunicado, la coalición señala que defiende la libertad de expresión, pero no en este caso porque nadie "tiene derecho a utilizar los espacios públicos y los escenarios para que sus actuaciones artísticas financiadas con el dinero público se utilicen para proclamar y promover mensajes de odio".

Respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Lucena ha indicado a este medio que no tiene intención de reprogramar al dominicano debido a las complicaciones administrativas. Las actuaciones musicales para la Feria del Valle se contrataron en conjunto en un único lote, por lo que suspender a un cantante supondría tener que anular todo el contrato, según fuentes municipales. Está previsto que la programación completa de la Feria se lleve a cabo la semana que viene.

Henry Méndez se ha disculpado por sus palabras a través también de un comunicado en sus redes sociales, en las que asegura que el mensaje está fuera de contexto. Según su relato, en realidad aquellas palabras fueron pronunciadas para defender al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los cánticos contra su persona que se estaban escuchando en el concierto de Marbella. De ser así, su mensaje de "odio a los rojos" tendría como objetivo desmarcarse de la línea política de su defendido.

No es esta la primera polémica ajena a la música que protagoniza Méndez. En mayo de 2024 detuvo un concierto en Cártama (Málaga) para defender a puñetazos a una mujer que estaba siendo agredida. Y en junio de 2023 defendió así el uso de la bandera de España: "Siéntanse orgullosos de su bandera no importa que les digan fachas".