Nuevo caos en los trenes de Andalucía: una avería y un incendio colapsan la red en plena operación retorno

Nueva jornada de caos en la red ferroviaria de Andalucía. Dos incidentes registrados durante el sábado dejaron importantes parones y retrasos en todos los trenes de media y larga distancia con salida o llegada desde las distintas estaciones de Andalucía. Las incidencias incluso se extendieron a la red de Cercanías de la provincia de Sevilla.

A mediodía del sábado el incendio de un vagón en un tren de Alta Velocidad ha provocado el desalojo de todos sus ocupantes y el corte de la circulación por la vía durante varias horas, lo que afectó a todas las conexiones entre Andalucía y Madrid. No hubo heridos pero Adif tardó varias horas en proceder a realizar los desalojos y retirar el tren de la vía. Primero, se restableció parcialmente y horas después se consiguió recuperar la normalidad pero con importantes atrasos ya que al menos cuatro trenes se tuvieron que parar, a lo que hubo que añadir un quinto que se habilitó para trasladar los pasajeros del vehículo incendiado.

Cuando aún se acumulaban retrasos en los trenes por esta incidencia, se produjo una segunda. En este caso, en torno a las 18.30 horas, un incendio próximo a la vía provocó una nueva interrupción en las conexiones ferroviarias de media y larga distancia desde Andalucía. En esta ocasión, el corte de la circulación se ha registrado en el tramo comprendido entre Guadajoz y Majarabique. Al estar el fuego cerca de la vía se ha suspendido la circulación durante varias horas, hasta que en torno a las 20.30 se ha podido restablecer dejando no obstante nuevos retrasos acumulados en otra compleja jornada para el transporte ferroviario en Andalucía que ha coincidido además con la operación de regreso tras el final de las vaciones de mes de agosto.

Según comunicó Renfe, el incendio afectó también a la red de Cercanías de la provincia de Sevilla, de forma que han quedado cortados los trenes de las líneas C-1 y C-3 de la provincia de Sevilla, cuya circulación estuvo cortada durante la tarde.

Aunque ambas incidencias se restablecieron a última hora del sábado, los trenes acumularon importantes retrasos y se han registrado horas de parones en estaciones y en distintos puntos del recorrido.

La situación ha vuelto a provocar un caos en la Estación de Santa Justa, con cientos de pasajeros amontonados en el vestíbulo a la espera de que los paneles indicaran el horario de salida de sus conexiones. Las escenas se repitieron en distintos puntos ya que fueron muchos los viajeros atascados en distintos puntos del recorrido por los retrasos y los parones.