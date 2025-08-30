Trenes
Reparada la incidencia en la línea de Madrid y Andalucía que provocó retrasos matinales
Una incidencia en la estación de Brazatortas (Ciudad Real) ha provocado retrasos de unos 15 minutos en una veintena de trenes
EFE
Los trenes de Madrid a Andalucía registraban retrasos esta mañana por incidencias en la línea que ya han sido solucionadas, según fuentes de Adif y Renfe consultadas por EFE.
Adif ha señalado que desde las 11.55 horas había una incidencia en un desvío de la estación de Brazatortas (Ancho Estándar), lo que obligó a circular por una sola vía entre Brazatortas y Calatrava.
Además, ha añadido que a las 12.41 horas ha quedado reparada la avería y se ha restablecido la circulación con normalidad, aunque afectó a 5 trenes de Larga Distancia AVE con un retraso medio de 10 minutos.
La operadora de infraestructuras ferroviarias ha señalado que desde las 7 hasta las 9.30 se han acumulado retrasos debido a otra incidencia en Puertollano, que tenía su origen en trabajos en la infraestructura y que se va normalizando a lo largo de la mañana.
Renfe ha indicado que se han producido retrasos de unos quince minutos en una veintena de trenes de esa línea, en concreto con los AVE a Andalucía y los Avant a Puertollano.
Por su parte, Ouigo ha reconocido que se han producido demoras en algunos trenes esta mañana y han añadido que "no tienen constancia de que se puedan dar a lo largo de la tarde" e Iryo no tenía conocimiento de una circunstancia de este tipo en esa línea.
- Estos son los modelos de exámenes de la nueva Selectividad 2025 en Andalucía
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Susana Díaz es mucha Susana Díaz: los errores del PSOE andaluz con la expresidenta
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
- Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos