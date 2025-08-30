Reparada la incidencia en la línea de Madrid y Andalucía que provocó retrasos matinales

Los trenes de Madrid a Andalucía registraban retrasos esta mañana por incidencias en la línea que ya han sido solucionadas, según fuentes de Adif y Renfe consultadas por EFE.

Adif ha señalado que desde las 11.55 horas había una incidencia en un desvío de la estación de Brazatortas (Ancho Estándar), lo que obligó a circular por una sola vía entre Brazatortas y Calatrava.

Además, ha añadido que a las 12.41 horas ha quedado reparada la avería y se ha restablecido la circulación con normalidad, aunque afectó a 5 trenes de Larga Distancia AVE con un retraso medio de 10 minutos.

La operadora de infraestructuras ferroviarias ha señalado que desde las 7 hasta las 9.30 se han acumulado retrasos debido a otra incidencia en Puertollano, que tenía su origen en trabajos en la infraestructura y que se va normalizando a lo largo de la mañana.

Renfe ha indicado que se han producido retrasos de unos quince minutos en una veintena de trenes de esa línea, en concreto con los AVE a Andalucía y los Avant a Puertollano.

Por su parte, Ouigo ha reconocido que se han producido demoras en algunos trenes esta mañana y han añadido que "no tienen constancia de que se puedan dar a lo largo de la tarde" e Iryo no tenía conocimiento de una circunstancia de este tipo en esa línea.