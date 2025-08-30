Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reparada la incidencia en la línea de Madrid y Andalucía que provocó retrasos matinales

Una incidencia en la estación de Brazatortas (Ciudad Real) ha provocado retrasos de unos 15 minutos en una veintena de trenes

Imagen de un tren de Renfe

Imagen de un tren de Renfe / L.O.

EFE

Madrid

Los trenes de Madrid a Andalucía registraban retrasos esta mañana por incidencias en la línea que ya han sido solucionadas, según fuentes de Adif y Renfe consultadas por EFE.

Adif ha señalado que desde las 11.55 horas había una incidencia en un desvío de la estación de Brazatortas (Ancho Estándar), lo que obligó a circular por una sola vía entre Brazatortas y Calatrava.

Además, ha añadido que a las 12.41 horas ha quedado reparada la avería y se ha restablecido la circulación con normalidad, aunque afectó a 5 trenes de Larga Distancia AVE con un retraso medio de 10 minutos.

La operadora de infraestructuras ferroviarias ha señalado que desde las 7 hasta las 9.30 se han acumulado retrasos debido a otra incidencia en Puertollano, que tenía su origen en trabajos en la infraestructura y que se va normalizando a lo largo de la mañana.

Renfe ha indicado que se han producido retrasos de unos quince minutos en una veintena de trenes de esa línea, en concreto con los AVE a Andalucía y los Avant a Puertollano.

Por su parte, Ouigo ha reconocido que se han producido demoras en algunos trenes esta mañana y han añadido que "no tienen constancia de que se puedan dar a lo largo de la tarde" e Iryo no tenía conocimiento de una circunstancia de este tipo en esa línea.

