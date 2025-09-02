El paro sube en 1.756 personas en agosto en Andalucía

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.756 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (+0,3%) hasta los 592.611 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Andalucía (21 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones. En el último año el desempleo acumula un descenso de 46.723 parados, lo que supone un 7,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en agricultura, 1.180 menos (-3.4%); sin empleo anterior, 1.111 menos (-1.62%), mientras que se incrementó en servicios, 2.677 más (+0.66%); construcción, 974 más (+1.89%); industria, 396 más (+1.25%). Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (406.825), sin empleo anterior (67.598), mientras que los sectores con menos desempleados son industria (32.100), agricultura (33.542), construcción (52.546).

En cuanto a sexos, de los 592.611 desempleados registrados en agosto, 365.179 fueron mujeres, 6.238 menos (-1,7%) y 227.432, hombres, lo que supone un descenso de41 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 1.082 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 5.197 desempleados (-0,94%).

Por provincias

Por provincias, el paro bajó en Huelva (-249), Málaga (-136), Almería (-66) mientras que subió en Sevilla (+1147), Córdoba (+529), Granada (+248), Jaén (+205) y Cádiz (+78)

Asimismo, Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha Canarias y Navarra en donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y un 150, respectivamente.

Contratos

En agosto se registraron 197.786 contratos en Andalucía, un 1,5% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 72.419 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,2% inferior a la de agosto del año anterior y 125.367, contratos temporales (un 1,1% menos).

Del número de contratos registrados en agosto, el 63,39% fue temporal (frente a un 63,82% del mes anterior) y un 36,61%, indefinidos (el mes precedente fue un 36,18%).

La Seguridad Social pierde 17.417 afiliados en agosto en Andalucía

Andalucía perdió en el pasado mes de agosto un total de 17.417 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un descenso del 0,50% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.475.401 cotizantes. Comparado con el mismo mes del año pasado, el incremento de la afiliación en la Andalucía es del 2,23%, con un aumento de 765.797 cotizantes.

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en agosto en Andalucía se ha caracterizado por un descenso en siete de las ocho provincias. Las excepción es Cádiz con +896 afiliados, un 0,20%. Por contra, descendieron en Almería, con -3.517 (-1,10%); en Córdoba, con -2.165 (-0,70%); Granada, con -1.911 (-0,52%); Huelva, con -2.804 afiliados menos a la Seguridad Social (-1,23%); Jaén, con -144 (-0,06%); Málaga, con 1.704 (-0,22%); y Sevilla, con -6.068 (-0,73%).

En términos interanuales, las ocho provincias han visto escalar su cifra de afiliados a la Seguridad Social, liderando la lista Málaga, con 23.514 afiliados (+3,20%). Detrás se sitúan Sevilla, con 18.681 (+2,33%); Cádiz, con 10.645 afiliados más (+2,43%); Granada, con 6.658 afiliados más (1,85%); Almería, registrando 5.798 afiliados (1,87%); Huelva, con 5.028 (2,28%); Córdoba, con 3.712 más (1,23%); y Jaén con 1.760 más (0,75%).

El paro sube en 21.905 personas en España

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano. Tras el incremento de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.426.511 personas, su menor cifra en un mes de agosto desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El repunte del desempleo registrado el mes pasado es similar al experimentado en agosto de 2024 (+21.884 desempleados) y está por debajo de los incementos de 2023 y 2022.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha aumentado en agosto en 24 ocasiones y se ha reducido en seis, siendo el mayor descenso el de 2021 (-82.583 desempleados) y el mayor repunte el de 2008, cuando la crisis financiera llevó a un incremento de más de 103.000 parados.En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en agosto en 6.075 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 145.610 personas, lo que supone un 5,6% menos, con un retroceso del paro femenino de 78.927 mujeres (-5,1%) y una caída del desempleo masculino de 66.683 varones (-6,5%).