Sanidad
Sindicatos y Mareas Blancas entregan más de 50.000 firmas en defensa de la sanidad pública
CSIF, CCOO, UGT y Satse han respaldado la manifestación en Sevilla a la que han acudido más de 5.000 personas, según los convocantes
L.O.
Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT junto a la Coordinadora de Mareas Blancas se han manifestado este martes, frente a la oficina del censo electoral de Sevilla ,en una movilización a la que han acudido, según los convocantes, más de 5.000 personas.
Además de la protesta, las Mareas Blancas han presentado más de 50.000 firmas ciudadanas en apoyo a una Proposición de Ley en defensa de la sanidad pública, un “acto simbólico” suscrito por los sindicatos, según explican en una nota conjunta.
"Grito de auxilio"
Los organizadores han definido la protesta como “un grito de auxilio ante una situación insostenible” y contra la “estrategia deliberada” de la Junta de Andalucía de “debilitar lo público para justificar la progresiva privatización de la sanidad pública andaluza”.
“Lo que algunos intentan presentar como una crisis estacional es, en realidad, el resultado de una política sanitaria que prioriza intereses privados por encima del bien común, poniendo en riesgo la salud de toda la ciudadanía”, han defendido los sindicatos.
“Mientras tanto los profesionales, agotados y en mínimos históricos, intentan mantener en pie un sistema cada vez más frágil”, han denunciado en el escrito.
Las cuatro organizaciones han querido aclarar que “mantienen su compromiso” de continuar movilizándose hasta que se cumplan los acuerdos suscritos y se adopten “medidas tan urgentes como el aumento de plantilla con empleo estable, reducción de listas de espera y el blindaje del sistema sanitario público andaluz frente a la privatización”.
