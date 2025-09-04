Salud
Más de 300 andaluces han fallecido este verano a causa del calor, casi un 50% más que en 2024
Durante los meses de junio, julio y agosto la provincia malagueña registró 22 muertes por altas temperaturas
EP
Las altas temperaturas dejan este verano -junio, julio y agosto- 303 fallecidos en Andalucía, un 48,5 por ciento más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, cuando se alcanzaron 147 muertes.
En lo que respecta a las provincia, la malagueña acumula 22 de esos más de 300 fallecidos a causa del calor, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). En los que va de año, esta estadística muestra que en Málaga fallecieron un total de 56 personas a causa del calor.
Por meses, se revela que en junio fueron 50 los fallecimientos a causa del calor --el mes que menos se registraron--; julio se saldo con 83; y agosto con 169, el mes que más muertes ha registrado en este verano de 2025.
A su vez, de las 303 defunciones, la mayoría fueron mujeres (190), y el resto (113) fueron hombres. De todas estas muertes, podemos concretar que el 83% tenías más de 65 años, y de esas 296 muertes que tenían más de 65, un total de 158 personas tenían más de 85.
Desglosando, 105 personas de las 169 muertes de agosto fueron mujeres, el resto hombres. Además, 166 tenía más de 65 años, y de ellos 86 superaban los 85 años.
Asimismo, en julio, 52 personas eran mujeres y 31 hombres. Del total (83) 80 fueron mayores de 65, y de estos 43 tenía más de 85 años; del mismo modo, en junio se produjeron 50 defunciones de las cuales 32 eran mujeres y 18 hombres, también, todos los fallecidos tenías más de 65 y 29 de ellos tenía más de 85 años.
