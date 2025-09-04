La Junta de Andalucía avisa de que no aceptará la "trampa" con la quita de la deuda

El Gobierno andaluz ha asegurado este jueves que no le van a "callar" con su rechazo a la quita de la deuda, que considera "una trampa" cuantificada por la Junta en 140 millones al año que además no se podrían gastar en el estado del bienestar. La portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Economía, Carolina España, ha dicho a los periodistas durante la visita a las obras de ampliación del Metro de Málaga, que el ahorro para Andalucía sería de 1.400 millones en diez años, por lo que serían 140 millones al año que sólo se pueden gastar en ahorro de deuda, "no en médicos, profesores, hospitales, metro, vivienda o inversiones".

El Gobierno explicaba el martes, que esta decisión de asumir una parte de los pasivos de las comunidades en el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera de 2009 en adelante, tras los recortes adoptados, sobre todo, por los Gobiernos de Mariano Rajoy. Hacienda ha analizado cuánto aumentó el endeudamiento autonómico durante la crisis financiera (entre diciembre de 2009 y diciembre de 2013) y lo ha comparado con el aumento producido a raíz de la pandemia y del impacto de la guerra en Ucrania (entre finales de 2019 y de 2023). Ha estimado que la diferencia entre uno y otro caso y, a partir de ahí, ha estimado en 83.252 millones de euros la cantidad que se dispone a condonar. En el caso de Andalucía, la región más beneficiada de esta quita, sería de 18.791millones de euros.

Carolina España ha contrapuesto este ahorro de deuda con los 1.528 millones anuales que denuncia Andalucía que le faltan por la "infrafinanciación". Ha dicho que la condonación de la deuda sólo le interesa a Cataluña, que es "papel mojado" y que no traerá "dinero real para hacer inversiones como el metro u hospitales". Ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que diga la verdad" y que cuente que ese ahorro de intereses no se puede gastar en incrementar el gasto de las comunidades, sólo en reducir deuda.

"No nos van a callar a Andalucía, al final es una trampa para que aceptemos 140 millones que no se pueden gastar nada más que en reducir deuda, frente a 1.528 millones que nos quitan todos los años y que sí se pueden gastar en nuestros vecinos", ha insistido. La consejera considera que si el Ejecutivo andaluz se calla estaría "haciendo una estafa" y "traicionando" la confianza de los andaluces.

Sorpresa del Gobierno

Por su parte, en una entrevista con TVE, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado este jueves de "sorprendente" que el PP se oponga a la quita de la deuda de comunidades autónomas aprobada por el Gobierno, pues se trata de una medida "beneficiosa" para todas ellas.

"La ciudadanía tiene que saber que las decisiones que toma el Partido Popular, como en este sentido, les hacen daño", ha dicho la ministra. Saiz ha relatado que, siendo consejera de Hacienda de Navarra, escuchó "en primera persona" en los consejos de Política Fiscal y Financiera "cómo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pedían solucionar el problema de la deuda, que viene de épocas de gobiernos del PP donde estaban infrafinanciadas, donde asumieron muchísima deuda que traba sus cuentas y que les imposibilitaba el poder hacer políticas para sus ciudadanos".

"Eso he escuchado en primera persona y ahora estamos viendo cómo algo que es una medida para todas las comunidades, que beneficia a todas las comunidades, que no establece desigualdades, sino que es para el conjunto de las comunidades, que les da más capacidad, que les da margen, por supuesto, con el respeto de las reglas fiscales, ahora se están oponiendo. Es, cuando menos, sorprendente", ha argumentado.

La ministra ha explicado que, una vez que se apruebe la ley que regula la quita, cada comunidad autónoma tendrá que hacer un convenio para que se reduzcan los intereses de su deuda. "Porque, de eso estamos hablando, supone dejar de pagar intereses cuando desaparece la deuda, y tienes más capacidad para poder hacer frente a otras responsabilidades porque dejas de pagar esos intereses. Pero eso no quiere decir que no haya que seguir observando el cumplimiento de las reglas fiscales, pero menos intereses es menos déficit y va totalmente relacionado con el tener más capacidad, porque permite un mayor grado de cumplimiento de las reglas fiscales", ha señalado.

Saiz ha afirmado además que, a partir de ahí y en el ejercicio de sus competencias, las comunidades autónomas tendrán la capacidad de destinar esos recursos a lo que estimen oportuno. "No da igual quién esté al frente de los gobiernos autonómicos, porque hay quienes están teniendo más recursos y, encima, no solamente quejándose de no tener recursos, pero, encima, reduciendo impuestos a rentas más altas. O hay otras comunidades que sí que están destinando a fortalecer unos servicios públicos", ha concluido.