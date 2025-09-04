Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una niña de 11 años tras precipitarse de la terraza de un quinto piso en Sevilla

Los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor

Carlos Doncel

Sevilla

Una niña de 11 años falleció este pasado miércoles por la noche tras precipitarse desde la terraza de un quinto piso en Sevilla, según han confirmado desde el 112. La caída se produjo desde el balcón de la vivienda en la que residía junto a su familia, situada en la avenida de la Montería. En estos momentos la Policía Nacional se encuentra investigando lo sucedido, aunque las primeras hipótesis apuntan a que todo se debe a un fatídico accidente.

Según detallan fuentes de Emergencias 112, este servicio recibió una llamada sobre las 22:30 de este miércoles en la que se avisaba de una persona precipitada "desde una cuarta o quinta planta". El alertante situó el suceso en la avenida de la Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, Bomberos y del 061. Al llegar al punto indicado, los sanitarios movilizados solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor de 11 años de edad.

Tras la confirmación de la muerte, la Policía Nacional ha abierto una investigación para intentar dilucidar las circunstancias que la rodean. Según apuntan fuentes del Cuerpo, aún es pronto para conocer las causas concretas de este fallecimiento, aunque la principal hipótesis que manejan los agentes es que se trata de un trágico accidente.

