Investigación
Muere una niña de 11 años tras precipitarse de la terraza de un quinto piso en Sevilla
Los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor
Carlos Doncel
Una niña de 11 años falleció este pasado miércoles por la noche tras precipitarse desde la terraza de un quinto piso en Sevilla, según han confirmado desde el 112. La caída se produjo desde el balcón de la vivienda en la que residía junto a su familia, situada en la avenida de la Montería. En estos momentos la Policía Nacional se encuentra investigando lo sucedido, aunque las primeras hipótesis apuntan a que todo se debe a un fatídico accidente.
Según detallan fuentes de Emergencias 112, este servicio recibió una llamada sobre las 22:30 de este miércoles en la que se avisaba de una persona precipitada "desde una cuarta o quinta planta". El alertante situó el suceso en la avenida de la Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, Bomberos y del 061. Al llegar al punto indicado, los sanitarios movilizados solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor de 11 años de edad.
Tras la confirmación de la muerte, la Policía Nacional ha abierto una investigación para intentar dilucidar las circunstancias que la rodean. Según apuntan fuentes del Cuerpo, aún es pronto para conocer las causas concretas de este fallecimiento, aunque la principal hipótesis que manejan los agentes es que se trata de un trágico accidente.
- Estos son los modelos de exámenes de la nueva Selectividad 2025 en Andalucía
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Susana Díaz es mucha Susana Díaz: los errores del PSOE andaluz con la expresidenta
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
- Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos