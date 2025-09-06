Energía
Endesa aumenta un 137% su producción de energía solar en Andalucía en cuatro años
En lo que va de 2025 se ha duplicado la producción energética hidroeléctrica respecto a 2021, pasando de 180 a 352 gigavatios hora este año gracias a las 48 centrales hidráulicas
E.P.
La producción energética de Endesa en Andalucía ha crecido un 137%, pasando de los 243 gigavatios hora en agosto de 2021 a los 577 gigavatios hora en lo que llevamos de 2025. La compañía eléctrica cuenta en Andalucía con doce plantas solares que se ubican en las provincias de Sevilla (tres en Carmona, una entre Sevilla y Alcalá de Guadaira, una en Guillena, una en Sanlúcar la Mayor, una entre Salteras y Valencina de la Concepción y una en Aznalcóllar), Málaga (dos en Teba), Huelva (una en la capital) y Cádiz (una en Los Barrios).
Según detalló Endesa en una nota, sus plantas solares además de producir energía renovable son «un ejemplo de convivencia» con el sector primario. En todas ellas la compañía ha compartido el uso del suelo con pastores locales para el desbroce natural del terreno, apicultores que producen miel solar y con cultivos de plantas aromáticas entre paneles solares ya que la sombra de los paneles se convierte en un aliado para el mantenimiento de la humedad del suelo.
Asimismo, en estas instalaciones se llevan a cabo proyectos de inclusión social, desarrollándose cursos de formación para la contratación de mano de obra local de personas con discapacidad.
En cuanto a energía hidroeléctrica, en lo que va de 2025 se ha duplicado la producción energética respecto a 2021, pasando de 180 a 352 gigavatios hora en 2025 gracias a las 48 centrales hidráulicas repartidas por casi todo el territorio, en Córdoba (siete), Granada (once), Jaén (doce), Málaga (once) y Sevilla (siete). La buena pluviometría ha permitido registrar estos datos positivos. Las centrales hidroeléctricas en Andalucía, varias de ellas centenarias, siguen funcionando como «el primer día», ha asegurado la compañía, gracias a la aplicación de la última tecnología, como los gemelos digitales y la aplicación de IA.
- Estos son los modelos de exámenes de la nueva Selectividad 2025 en Andalucía
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Susana Díaz es mucha Susana Díaz: los errores del PSOE andaluz con la expresidenta
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
- Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos