Tráfico de drogas
La Guardia Civil recupera 715 kilos de hachís flotando en aguas del estrecho de Gibraltar
El servicio marítimo del cuerpo detectó quince fardos frente a Tarifa, aunque no localizó a ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo
EFE
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras ha recuperado 715 kilos de hachís en distintos fardos que se encontraban flotando en aguas del estrecho de Gibraltar.
Según ha informado en un comunicado el instituto armado, la actuación se ha producido cuando una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba haciendo labores de vigilancia y control observó que había numerosos bultos flotando en aguas situadas entre Torrelapeña y Bolonia, en Tarifa (Cádiz).
Tras aproximarse con la embarcación pudieron comprobar que se trataba de quince fardos utilizados habitualmente en actividades relacionadas con el narcotráfico y, una vez izados a la embarcación y efectuada la apertura de los mismos, se pudo comprobar que contenían hachís.
Los agentes no localizaron en los alrededores ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo, por lo que se desplazaron hasta las dependencias oficiales para descargar la sustancia estupefaciente, que arrojó un peso de 715 kilos.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.
- Estos son los modelos de exámenes de la nueva Selectividad 2025 en Andalucía
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Susana Díaz es mucha Susana Díaz: los errores del PSOE andaluz con la expresidenta
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
- Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos