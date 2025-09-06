La Junta incrementa un 108% la financiación de los ayuntamientos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, resaltó el viernes la vocación municipalista del Gobierno andaluz: «Este es el Gobierno más municipalista de la historia de Andalucía».

Durante su visita institucional al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, España destacó la estrecha colaboración entre la Junta y los gobiernos locales, subrayando que «sin municipios fuertes no hay una comunidad cohesionada».

En este sentido, recordó que el Plan de Cooperación Municipal (PCM) alcanza este 2025 la cifra histórica de 2.375 millones, marcando el séptimo año consecutivo de incremento y con un aumento del 108,1% respecto a 2018.

En total, apuntó, «los ayuntamientos andaluces disponen de 1.234 millones adicionales desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de sus vecinos». Asimismo, la Patrica se ha elevado hasta los 535 millones de euros en 2025, frente al estancamiento registrado entre 2012 y 2018, cuando permaneció congelada, según España.

En concreto, Vélez-Málaga recibirá este año 4.389.023 euros, un incremento respecto a 2024. «Estos recursos son esenciales para que los ayuntamientos puedan garantizar servicios públicos de calidad y atender las demandas reales de los ciudadanos, con independencia de su tamaño o signo político», señaló la consejera.

En este punto, la consejera volvió a reclamar la necesidad de contar con una financiación autonómica justa, porque con el sistema actual la región deja de recibir 1.528 millones anuales que le corresponden a los andaluces.