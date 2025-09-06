GASTRONOMÍA
Una andaluza lleva a su novio alemán a la "única taberna alemana" de Sevilla: "Ha sido un éxito"
La joven ha asegurado que se trata de un "gran descubrimiento" en la provincia, en el que disfrutar de una "cena diferente"
Tabernas, bares, restaurantes. Sevilla cuenta con una amplia oferta gastronómica de todas las especialidades, gustos y precios que han encumbrado a la capital hispalense a la cima culinaria no solo de Andalucía, sino del país al completo. Una pasión por el buen comer que le ha llevado a tener establecimientos de todo tipo de comida procedente de todos los rincones del planeta, como una taberna alemana que ha conseguido el aprobado de un alemán que se ha adentrado en ella para probar sus bocados más tradicionales.
La creadora de contenido sevillana 'Eva Evarista' así lo ha contado a través de sus redes sociales, donde ha mostrado su experiencia tras llevar a su novio "medio alemán" a degustar la "única taberna alemana" de Sevilla. "Ha sido un éxito", ha explicado la joven sobre el veredicto de su pareja hacia 'La Taberna Alemana', un negocio situado en San Juan de Aznalfarache.
Los platos tradicionales alemanes, en esta taberna de Sevilla
"Tiene una terraza muy apetecible para las noches de verano y un interior bien amplio con las típicas mesas de jardín y una variedad impresionante de cerveza alemana para probar", ha señalado al respecto la 'influencer'.
Además, ha asegurado que este local tiene una carta "muy completa", repleta de platos típicos alemanes, entre los que destacan sus bretzels, que se pueden degustar desde dos euros, así como sus patatas 'Dippers Gurken', acompañadas de queso cheddar, salsa "de la casa" y pepinillo.
La "única taberna alemana" de Sevilla, en San Juan de Aznalfarache
"Casi 10 tipos de salchicha a elegir, pero a nosotros nos encanta una 'currywurst', que es muy típica en los puestos de comida callejeros, sobre todo en Berlín. Un plato simple, pero que no falla y que consiste en una salchicha de calidad cubierta con curry y ketchup", ha señalado la sevillana sobre los platos de este negocio que ofrece toda clase de salchichas, tanto al estilo tradicional, como ahumada, condimentada o estilo Cracovia, entre otras, desde cinco euros.
A esto se suman sus hamburguesas, platos veganos y uno de los favoritos de la creadora de contenido sevillana, su codillo: "Es tremendo, es un kilo de codillo acompañado por col fermentada y puré de patatas". "Ha sido un gran descubrimiento", ha añadido sobre este restaurante situado en el Parque Comercial Alavera de San Juan de Aznalfarache.
