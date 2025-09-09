Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio Ambiente

Doñana intenta protegerse de la gripe aviar y activa una campaña de control de aves en Veta La Palma

El programa de análisis, coordinado por el CSIC, arranca la semana próxima en el gran humedal en el que se estima que puede alcanzarse las 300.000 aves

Marisma del Coto de Doñana

Marisma del Coto de Doñana / Joaquin Corchero - Europa Press / Europa Press

Javier Alonso

Sevilla

El Espacio Protegido de Doñana ha activado esta semana el Nivel 2 de su plan de protección al confirmarse la llegada de aves vivas o muertas con gripe aviar procedentes de provincias con focos declarados, como los existentes en Huelva o Sevilla. Este protocolo para aves silvestres se creó en 2022 cuando se acumularon una serie de focos de Influenza Aviar de Alta Patogeneicidad (IAAP) en distintos puntos de España y que también llegaron al Espacio Protegido. La misma situación que se plantea en estos momentos tras dar positivo hasta cuatro aves en tres focos en los términos municipales de Aznalcázar e Hinojos.

En este escenario, y para dimensionar el alcance real de la amenaza de la gripe aviar sobre el Espacio Protegido de Doñana, la Estación Biológica, dependiente del CSIC, iniciará la semana que viene una campaña de control de las aves que tendrá como punto de partida la finca Veta La Palma, un humedal recientemente adquirido por la Junta de Andalucía por el que pueden llegar hasta 300.000 ejemplares. Pero no se quedará ahí. Esta campaña abarca también las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz.

Esta campaña forma parte de un proyecto científico que arrancó en 2024 y que está programado para los meses de invierno. Sin embargo, el equipo técnico ha decidido adelantar todos los trabajos para comenzar la próxima semana y poder realizar una evaluación real de la amenaza que supone en estos momentos la gripe aviar para la fauna de Doñana y, en general, de Andalucía.

Sistema de capturas

El proyecto está diseñado para mejorar la vigilancia activa y el procesamiento rápido de las muestras a través de una infraestructura para la captura y muestro de aves silvestres combinada con capacidades avanzadas de análisis y secuenciación.

La estrategia de trabajo de campo consiste en colocar grandas trampas con entradas en forma de embudo y atraer a las aves acuáticas utilizando trigo, cebada o arroz en cuatro localidades diferentes de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, incluido el área protegida de Doñana. En el caso de la localidad de Veta la Palma, la patera que se instale será de carácter desmontable y se colocará en función de la disponibilidad de agua. Ya entre 2006 y 2011, se ejecutó una campaña similar con un muestreo de 44.000 ejemplares para el análisis de la gripe aviar entre 2006 y 2011.

Tres focos en una semana

El primer foco fue localizado en el término municipal de Aznalcázar donde se localizó un somormujo fallecido que dio positivo en las pruebas de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad. A continuación se han localizado otros dos focos en el municipio de Hinojos, en el paraje Caño Cardales y en una de las lagunas de la localidad. En el primero han aparecido una garza real y un pato colorado contagiados, mientras que en el segundo caso ha sido un ánade friso.

Además del caso de Doñana, existen otros focos de gripe aviar en aves silvestres en Andalucía. El más importante está localizado en el Parque del Tamarguillo, de Sevilla, que fue el primero que se detectó. En esta misma ciudad hay casos en estudio en los Jardines del Alcázar y en el Parque de Miraflores. También está en análisis un caso en Málaga.

En cuanto a granjas ya hay un caso de gripe aviar detectado en la provincia de Huelva y otro que está sólo pendiente de confirmación por lo que se han activado los protocolos de sacrificios de aves y de paralización de explotaciones.

Protocolo para ayuntamientos

Para todos estos casos, la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes el protocolo de coordinación con los ayuntamientos que permitirá determinar, entre otras cuestiones, los criterios para el cierre de parques urbanos y jardines cuando haya indicios de contagios, así como los requisitos que se deben cumplir para que se puedan reabrir las instalaciones.

Noticias relacionadas y más

Mientras este protocolo se aprueba, ciudades como Málaga o Sevilla mantienen clausuradas las zonas verdes en las que ha habido indicios de gripe aviar, salvo el caso del Parque María Luisa de Sevilla porque el Ayuntamiento entendió que las pruebas realizadas a las aves muertas encontradas no fueron concluyentes.

