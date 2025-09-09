La Fiscalía Superior pide más contundencia ante el "panorama desolador" del narcotráfico

La Fiscalía Superior de Andalucía ha reclamado al Gobierno una actuación "contundente" para frenar el incremento de las actividades vinculadas al narcotráfico y el blanqueo de dinero y ha advertido de que estas actividades proyectan un "panorama desolador y muy peligroso" y el aumento de otros delitos.

El ministerio público ha hecho estas consideraciones en la memoria correspondiente al ejercicio 2024 y en la que ha vinculado el trafico de drogas con un aumento del poder de corrupción, ajustes de cuentas, robos de droga, violencia contra las fuerzas de seguridad y uso de armas, entre otros delitos. Según las estadísticas de la Fiscalía Superior de Andalucía, durante 2024 y siguiendo la tendencia de los últimos años, se han incrementado todos los tipo de procedimientos relacionados con el narcotráfico.

Así, se han contabilizado 2.733 diligencias previas calificadas, 312 diligencias urgentes y 28 sumarios ordinarios -más del doble que en 2023-. Además, se han solicitado 806 peticiones de prisión provisional vinculadas a este tipo de delitos, la mayoría en la provincia de Cádiz, y se han celebrado más juicios que en 2023, con 2.351 sentencias.

La memoria de la Fiscalía contempla el protagonismo en este campo de la provincia de Cádiz, aunque ha resaltado también el aumento de las diligencias previas especialmente en la provincia de Granada -un 73 %-, y en Málaga, que suben otro 30 %. "El panorama en Andalucía dista mucho de haber mejorado en 2024", ha resumido la Fiscalía Superior, que ha apuntado que el hachís sigue teniendo su entrada principal por mar, aunque las descargas se han diversificado y se hacen ya en toda costa andaluza con embarcaciones de alta velocidad y alijos cada vez mayores.

"Todo esto nos presenta un panorama desolador y muy peligroso, siendo necesario una actuación contundente, por parte del Estado, para evitar el incremento de las actividades de tráfico de drogas", ha añadido el ministerio público en su memoria. Respecto al cultivo de marihuana, también se mantiene según la memoria la "elevada delincuencia" de años anteriores y problemas relacionados con las actividades paralelas, desde los enganches ilegales a la electricidad a violencia asociada y destrucción de plantas.

Todos los fiscales delegados han resaltado el número elevado de plantaciones en interior, aunque Granada se ha posicionado como la localidad en la que esa criminalidad es más alta. Aquí llegan ucranianos, italianos, franceses, holandeses y albanos, entre otros, que encuentran en la capital proveedores de esta droga para exportarla a sus países.

"Insistimos en que aumentar las investigaciones centradas en el blanqueo de capitales es fundamental para atacar a las organizaciones criminales, pues intervenir alijos no es tan importante como poder desarticularlas", ha añadido en la memoria la Fiscalía Superior, que ha resumido que "solo interviniendo droga no se acaba con este fenómeno".